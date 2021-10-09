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"Нова пошта" анонсувала зміни в роботі: важлива інформація!

Автор: Дмитрий Войналович

"Нова пошта", яка раніше зробила важливу заяву про роботу поштоматів, оновила графік роботи на свята.

Мова йде про 14 жовтня - День захисників і захисниць України та Покрови Пресвятої Богородиці, і наступний день після свята, 15 жовтня.

Як працюватимуть відділення НП на наступному тижні - читайте у матеріалі нижче.

Як буде працювати "Нова пошта" 14 і 15 жовтня

Як розповіли нам у прес-службі НП, 14 і 15 жовтня відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть по графіку, за яким працюють у суботу. Він, до слова, може відрізнятися в залежності від відділення.

Детальний графік роботи конкретного відділення можна переглянути на офіційному сайті пошти за посиланням.

Нагадаємо, День захисника та захисниць України, 14 жовтня, цього року випадає на четвер.

У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня.

Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.

Календар на жовтень

Раніше стало відомо, що "Нова пошта" створила власну авіакомпанію для доставки посилок з-за кордону.

Також ми писали, що компанія змінила тарифи на доставку із зарубіжних інтернет-магазинів.

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Нова пошта