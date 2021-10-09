"Новая почта" анонсировала изменения в работе: важная информация!
"Новая почта", которая ранее сделала важное заявление о работе почтоматов, обновила график работы на праздники.
Речь идет о 14 октября - Дне защитников и защитниц Украины и Покровы Пресвятой Богородицы, и следующем дне после праздника, 15 октября.
Как будут работать отделения НП на следующей неделе - читайте в материале ниже.
Как будет работать "Новая почта" 14 и 15 октября
Как рассказали нам в пресс-службе НП, 14 и 15 октября отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в субботу. Он, к слову, может отличаться в зависимости от отделения.
Подробный график работы конкретного отделения можно просмотреть на официальном сайте почты по ссылке.
Напомним, День защитника и защитниц Украины, 14 октября, в этом году выпадает на четверг.
В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.
Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября.
Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.
Календарь на октябрь
Ранее стало известно, что "Новая почта" создала собственную авиакомпанию для доставки посылок из-за границы.
Также мы писали, что компания изменила тарифы на доставку из зарубежных интернет-магазинов.