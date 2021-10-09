ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Новая почта" анонсировала изменения в работе: важная информация!

Новина українською →
Суббота 09 октября 2021 09:00
"Новая почта" анонсировала изменения в работе: важная информация! "Новая почта" обновила график работы на праздники (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Дмитрий Войналович

"Новая почта", которая ранее сделала важное заявление о работе почтоматов, обновила график работы на праздники.

Речь идет о 14 октября - Дне защитников и защитниц Украины и Покровы Пресвятой Богородицы, и следующем дне после праздника, 15 октября.

Как будут работать отделения НП на следующей неделе - читайте в материале ниже.

Как будет работать "Новая почта" 14 и 15 октября

Как рассказали нам в пресс-службе НП, 14 и 15 октября отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в субботу. Он, к слову, может отличаться в зависимости от отделения.

Подробный график работы конкретного отделения можно просмотреть на официальном сайте почты по ссылке.

Напомним, День защитника и защитниц Украины, 14 октября, в этом году выпадает на четверг.

В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября.

Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

&quot;Новая почта&quot; анонсировала изменения в работе: важная информация!

Календарь на октябрь

Ранее стало известно, что "Новая почта" создала собственную авиакомпанию для доставки посылок из-за границы.

Также мы писали, что компания изменила тарифы на доставку из зарубежных интернет-магазинов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая почта
LITE
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить