"Новая почта" анонсировала изменения в работе: важная информация!

Речь идет о 14 октября - Дне защитников и защитниц Украины и Покровы Пресвятой Богородицы, и следующем дне после праздника, 15 октября.

"Новая почта", которая ранее сделала важное заявление о работе почтоматов , обновила график работы на праздники.

Как будут работать отделения НП на следующей неделе - читайте в материале ниже.

Как будет работать "Новая почта" 14 и 15 октября

Как рассказали нам в пресс-службе НП, 14 и 15 октября отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в субботу. Он, к слову, может отличаться в зависимости от отделения.

Подробный график работы конкретного отделения можно просмотреть на официальном сайте почты по ссылке.

Напомним, День защитника и защитниц Украины, 14 октября, в этом году выпадает на четверг.

В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября.

Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

Календарь на октябрь