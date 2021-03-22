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В Украине изменили размер компенсации ФОПам за локдаун: рассчитывать будут по-новому

Автор: Роман Мирончук

В Кабинете министров считают, что программа помощи предпринимателям может вернуться. Новая компенсация будет рассчитываться в зависимости от средней зарплаты в регионе, поэтому она будет везде разная.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24".

Выплата будет снова проходить через "Дию". При этом финансировать данную программу будет как местная, так и и центральная власть.

Как будет работать программа выплат

Местные власти области, которая находится в красной зоне, будут разрабатывать пакет поддержки. После чего его покажут центральной власти.

Затем центральная власть добавит к средствам, которые готовы предоставить местные власти, еще 100%.

"Таким образом стараемся все вместе помочь, местная и центральная власть пополам, 100%+100%. Это и ответ, где взять деньги: вместе, я думаю, будет легче найти средства, чем политически выбирать одну сторону, которая должна поддержать всех", - заявил Милованов.

Напомним, в Украине пенсии в 2021 году увеличат еще четыре раза. При этом изменения будут касаться большинства пенсионеров. Пенсии в этом году будут пересчитываться в апреле, июле, октябре и декабре.

Мы также писали о том, что украинцам за самоизоляцию уже выплатили 114 миллионов гривен. Деньги получили более 100 тысяч украинцев, которым пришлось прекратить свою работу из-за пандемии.

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