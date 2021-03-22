В Украине изменили размер компенсации ФОПам за локдаун: рассчитывать будут по-новому

Выплата будет снова проходить через "Дию". При этом финансировать данную программу будет как местная, так и и центральная власть.

Как будет работать программа выплат

Местные власти области, которая находится в красной зоне, будут разрабатывать пакет поддержки. После чего его покажут центральной власти.

Затем центральная власть добавит к средствам, которые готовы предоставить местные власти, еще 100%.

"Таким образом стараемся все вместе помочь, местная и центральная власть пополам, 100%+100%. Это и ответ, где взять деньги: вместе, я думаю, будет легче найти средства, чем политически выбирать одну сторону, которая должна поддержать всех", - заявил Милованов.