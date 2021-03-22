В Україні змінили розмір компенсації ФОПам за локдаун: розраховувати будуть по-новому

Виплата буде знову проходити через "Дію". При цьому фінансувати цю програму буде як місцева, так і центральна влада.

Як буде працювати програма виплат

Місцева влада області, яка знаходиться в червоній зоні, буде розробляти пакет підтримки. Після чого його покажуть центральній владі.

Потім центральна влада додасть до коштів, які готові надати місцева влада, ще 100%.

"Таким чином всі разом намагаємося допомогти, місцева та центральна влада навпіл, 100%+100%. Це та відповідь, де взяти гроші: разом, я думаю, буде легше знайти кошти, ніж політично вибирати одну сторону, яка має підтримати всіх", - заявив Милованов.