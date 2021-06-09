Новая эра телевидения со SWEET.TV: как взять с собой в отпуск 260+ телеканалов

Лето — лучшее время для того, чтобы взять отпуск и поехать на море. Но как бы тщательно мы не планировали отдых, всегда остаются факторы, которые могут разрушить все планы.

О том, как национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV позволяет взять любимые каналы с собой и получить доступ к 260+ телеканалов в любой точке страны и с любого устройства — рассказываем в нашей статье.

Что такое интернет-телевидение и в чем его основные преимущества

Интернет-телевидение — это сервисы, предоставляющие доступ к телеканалам и библиотеке фильмов через интернет. Их также называют стриминговыми платформами, онлайн-кинотеатрами и ОТТ-сервисами. Они отличаются от технологий IPTV, ведь не имеют привязки к конкретному провайдеру и работают везде, где есть интернет.

Онлайн-кинотеатры предоставляют своим абонентам широкий выбор контента за те же деньги: больше телеканалов, чем на спутниковом или кабельном без дополнительного оборудования, высокое качество изображения (можно выбирать HD или 4К) и в придачу еще и кинозал.

Одним из самых больших преимуществ является возможность управления прямым эфиром ТВ. Например, абоненты SWEET.TV могут поставить телеэфир на паузу, перемотать до нужного момента и даже смотреть шоу в записи до 7 дней.

Как интернет-ТВ работает на всей территории Украины?

Главное условие — должен быть доступ к интернету. Однако, когда речь идет о SWEET.TV, даже низкая скорость подключения не мешает. Качество трансляции страдать не будет, ведь сервис использует технологии искусственного интеллекта для улучшения изображения.

Для тех случаев, когда интернета нет вообще — можно загрузить фильм в приложение на смартфон или планшет и смотреть офлайн. Будьте уверены, что развлечение найдется везде, даже в самолете.

Онлайн-кинотеатр можно установить себе на телевизор, телефон, планшет, Xbox или открыть сайт и смотреть на ноутбуке. Мобильность = 100%!

Что входит в пакет интернет-ТВ и как его подключить?

SWET.TV открывает для своих абонентов доступ к 260+ телеканалам, а кинозал насчитывает 10 000+ единиц разнообразного контента, который доступен бесплатно в рамках подписки.

Для того чтобы стать абонентом, нужно лишь зайти на сайт или загрузить приложение, и зарегистрироваться по номеру телефона, через Google, Facebook или Apple ID. Все происходит исключительно онлайн и в считанные минуты.

Попробовать сервис можно бесплатно в течение 7 дней. Далее можно получить еще 14 дней пользования за 1 гривну. Подробнее — читайте по ссылке.