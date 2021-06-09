Нова ера телебачення зі SWEET.TV: як взяти з собою у відпустку 260+ телеканалів

Літо — найкращий час для того, щоб взяти відпустку та поїхати на море. Але як би ретельно ми не планували відпочинок, завжди залишаються фактори, що можуть зруйнувати плани.

Про те, як національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV дозволяє взяти улюблені канали з собою й отримати доступ до 260+ телеканалів у будь-якій точці країни та з будь-якого пристрою — розповідаємо в нашій статті.

Що таке інтернет-телебачення та в чому його основні переваги

Інтернет-телебачення — це сервіси, що надають доступ до телеканалів і бібліотеки фільмів через інтернет. Їх також називають стрімінговими платформами, онлайн-кінотеатрами та ОТТ-сервісами. Вони відрізняються від технологій IPTV, адже не мають прив’язки до конкретного провайдера і працюють всюди, де є інтернет.

Онлайн-кінотеатри надають своїм абонентам ширший вибір контенту за ті ж самі гроші: більше телеканалів, ніж на супутниковому чи кабельному без додаткового обладнання, висока якість зображення (можна обирати HD або 4К) та на додачу є ще й кінозал.

Однією з найбільших переваг є можливість керування прямим ефіром ТБ. Наприклад, абоненти SWEET.TV можуть поставити телеефір на паузу, перемотати до потрібного моменту, чи навіть дивитися шоу в записі до 7 діб.

Як інтернет-ТБ працює на всій території України?

Головна умова — повинен бути доступ до інтернету. Проте, коли мова йде про SWEET.TV, навіть низька швидкість підключення не стає на заваді. Якість трансляції страждати не буде, адже сервіс використовує технології штучного інтелекту для покращення зображення.

Для тих випадків, коли інтернету немає взагалі — можна завантажити фільм у додаток на смартфон або планшет і дивитися офлайн. Тож будьте впевнені, що розвага знайдеться будь-де, навіть у літаку.

Онлайн-кінотеатр можна встановити собі на телевізор, телефон, планшет, Xbox або відкрити сайт і дивитися на ноутбуці. Мобільність = 100%!

Що входить в пакет інтернет-ТБ та як його підключити?

SWET.TV відкриває для своїх абонентів доступ до 260+ телеканалів, а кінозал налічує 10 000+ одиниць найрізноманітнішого контенту, що доступний безкоштовно в межах підписки.

Для того, щоб стати абонентом — потрібно лише зайти на сайт чи завантажити додаток, та зареєструватися за номером телефону, через Google, Facebook або Apple ID. Все відбувається виключно онлайн та за лічені хвилини.

Спробувати сервіс можна безкоштовно впродовж 7 днів. Далі можна отримати ще 14 днів користування за 1 гривню. Детальніше — читайте за посиланням.