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Нова символіка. Як виглядають знаки трьох окремих родів військ (фото)

У військових трьох пологів військ з'являться нові знаки (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Міністерстві оборони України затвердили нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ. Нові знаки отримали Медичні сили, Сили підтримки та Сили логістики.

Як виглядатимуть знаки цих військ, розповіли у Telegram-каналі Міноборони.

Знак Медичних сил ЗСУ

Круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією - саме так тепер виглядає оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил.

Знак медичних сил (фото: Міноборони)

Знак Сил підтримки ЗСУ

Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змоделювали у вигляді прорізного ромба із зубчастими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями вгору та чотири руки у латунних рукавицях, які з'єднані між собою.

Знак Сил підтримки (фото: Міноборони)

Знак Сил логістики ЗСУ

Оновлений беретний знак Сил логістики має вигляд стилізованого контуру фортеці із чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі рукоятками вниз із лезами, які переходять у пшеничні колоси та жезл Меркурія, розміщене по вертикалі.

Знак Сил логістики (фото: Міноборони)

Нові беретні знаки вже затверджені й дуже скоро з'являться на формах спеціальних пологів військ.

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А ще розповідали про те, як виглядає нова військова форма для жінок.

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