Нова символіка. Як виглядають знаки трьох окремих родів військ (фото)

Знак Медичних сил ЗСУ

Круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією - саме так тепер виглядає оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил.

Знак медичних сил (фото: Міноборони)

Знак Сил підтримки ЗСУ

Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змоделювали у вигляді прорізного ромба із зубчастими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями вгору та чотири руки у латунних рукавицях, які з'єднані між собою.

Знак Сил підтримки (фото: Міноборони)

Знак Сил логістики ЗСУ

Оновлений беретний знак Сил логістики має вигляд стилізованого контуру фортеці із чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі рукоятками вниз із лезами, які переходять у пшеничні колоси та жезл Меркурія, розміщене по вертикалі.

Знак Сил логістики (фото: Міноборони)

Нові беретні знаки вже затверджені й дуже скоро з'являться на формах спеціальних пологів військ.