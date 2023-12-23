"Нова пошта" зробила важливу заяву перед Різдвом і Новим роком

Нова пошта опублікувала індивідуальний графік роботи на свята.
Як вона буде працювати на Різдво та Новий рік, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з повідомленням на прес-службу компанії.
Так, згідно інформації прес-служби компанії, відділення "Нової Пошти" та кур’єрська доставка працюватимуть у штатному режимі з 25 грудня до 30 грудня включно.
Таким чином, кожен охочий зможе скористатися послугами пошти ц Різдво 25 грудня.
31 грудня (неділя) робота відділень "Нової Пошти" буде здійснюватися за графіком з 9:00 до 17:00.
1 січня 2024 року (понеділок) - вихідний день. Тому відділення та кур’єрська доставка працювати не будуть взагалі.
З 2 січня відділення "Нової Пошти" працюватимуть у звичайному графіку роботи.
Але деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення ви можете по цьому посиланню.
Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.
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