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"Новая почта" сделала важное заявление перед Рождеством и Новым годом

Фото: Как работает Новая почта на Рождество (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Новая почта опубликовала индивидуальный график работы по праздникам.

Как она будет работать в Рождество и Новый год, сообщает РБК-Украина (проект Styler) с сообщением на пресс-службу компании.

Как будет работать Новая почта на новогодние праздники

Так, согласно информации пресс-службы компании, отделения "Новой Почты" и курьерская доставка будут работать в штатном режиме с 25 декабря по 30 декабря включительно.

Таким образом, каждый желающий сможет воспользоваться услугами почты на Рождество 25 декабря.

31 декабря (воскресенье) работа отделений "Новой Почты" будет осуществляться по графику с 9:00 до 17:00.

1 января 2024 (понедельник) – выходной день. Поэтому отделения и курьерская доставка не будут работать вообще.

Со 2 января отделения "Новой Почты" будут работать в обычном графике работы.

Но некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы своего отделения вы можете по этой ссылке.

Во время войны в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) приходятся на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.

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