Як надіслати посилку Новою поштою безкоштовно (інструкція)

Нова пошта дає можливість 1 раз на тиждень надіслати посилку безкоштовно. Це стосується не всіх посилок, а лише ті, хто відправляє речі військовим. Для таких посилок можна отримати спеціальний промокод.

Як отримати цей промокод та надіслати посилку Новою поштою безкоштовно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інструкцію з акції "Гуманітарна пошта".

Що таке Гуманітарна пошта

Гуманітарна пошта України була створена як відповідь на військову агресію Російської Федерації у 2014 році. З того часу вона стала надійним логістичним партнером для волонтерського руху України.

В рамках програми одноразової допомоги Нова пошта надає промокод для одноразової оплати посилки.

Хто може скористатися промокодом

Отримати промокод для безкоштовного надсилання посилки можуть представники благодійних фондів, громадських організацій та об'єднань, органів місцевої влади та інших благодійних ініціатив.

Також скористатися цією програмою можуть представники бізнесу, які надсилають гуманітарні вантажі для відновлення миру та покращення благополуччя українців.

Як скористатися програмою

Для отримання промокоду/кодів необхідно заповнити анкету за цим посиланням. У відповідь отримати промокод протягом 2 робочих днів.

В анкеті необхідно вказати номер підрозділу, для якого формується посилка.

Сплатити відправлення може відправник або одержувач у відділенні та додатку Нової пошти.

Промокод покриває вартість доставки та додаткові послуги упаковки та зберігання вантажу. Експрес-накладна має відповідати умовам промокоду.

Важливо! Промокод має термін дії та після закінчення терміну скористатися ним буде неможливо. Отримати такий промокод можна не більше ніж 1 на тиждень. 1 промокод можна використовувати на 1 відправлення.