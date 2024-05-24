"Нова пошта" запустила нову послугу в країнах Європи: що важливо знати українцям

В яких країнах доступна нова послуга

Згідно з інформацією компанії, нова послуга дозволить легко, безпечно та швидко відправити документи, посилки чи вантажі не тільки з Європи в Україну чи навпаки, але й між європейськими країнами - де є відділення Nova Post.

Нині послуга доступна у всіх країнах крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства (Великої Британії).

Термін доставки між європейськими країнами - від двох днів.

Уточнюється, що між країнами Європи Nova Post доставляє:

у відділення

на адресу

у поштомат

у пункт видачі посилок

Вартість нової послуги

У компанії пояснили, що вартість доставки залежить від:

ваги відправлення

відстані між країнами

Як приклад навели відправку з Польщі посилки вагою 2 кг:

доставка до Німеччини (у відділення Nova Post) коштуватиме 43 злотих (близько 440 гривень)

доставка в Іспанію коштуватиме 65 злотих (близько 665 гривень)

"Плюс 10 злотих (трохи більше ніж 100 гривень, - Ред.) до вартості, якщо скористатись послугою доставки посилки на адресу кур'єром", - додали у прес-службі.

Як оформити міжнародне відправлення

Для оформлення міжнародних відправлень доступні різні діджитал інструменти:

мультимовний сайт

мобільний застосунок

бізнес кабінет

Крім того, оформити доставку можна у будь-якому відділенні "Нової пошти" (Nova Post).

"Наша місія - легкість доставки для життя та бізнесу. Саме тому ми не тільки збільшуємо мережу, але й розширюємо перелік послуг... Nova Post об'єднує не тільки ЄС з Україною, але і європейські країни між собою, забезпечуючи швидку, легку та безпечну доставку від 2-х днів", - наголосив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

Варто зазначити, що для отримання додаткової інформації про тарифи, доставку між країнами Європи або перелік заборонених до перевезення товарів потрібно: