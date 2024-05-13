"Нова пошта" відкрилася в Англії: де саме і скільки коштує доставка

"Нова пошта" вийшла на ринок Великої Британії. Це - 13-та європейська країна, де українська компанія відкрила відділення й запустила кур'єрську доставку.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу "Нової пошти" розповідає, що потрібно знати про роботу компанії у Великій Британії, де саме відкрили нові відділення, а також скільки коштують послуги.

Основне про "Нову пошту" у Великій Британії

У компанії зазначили, що продовжують масштабуватися в Європі та відзначають офіційний старт роботи на ринку Великої Британії.

"Разом із відкриттям відділень ми запустили й кур'єрську доставку. Найближчим часом надамо можливість відправляти та отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost", - наголосив співвласник групи компаній NOVA ("Нової пошти") Вячеслав Климов.

Він додав, що все це відбувається, щоб "в українців був зручний і швидкий сервіс доставки, до якого вони звикли вдома".

Відкриття відділення у Великій Британії (фото: прес-служба "Нової пошти")

Де саме відкрили нові відділення

Станом на зараз компанія відкрила два відділення в Лондоні:

поштове відділення (до 30 кг) за адресою: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT

вантажне відділення (до 1000 кг) за адресою: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH

У прес-службі уточнили, що термін доставки з України у Велику Британію - від 5 днів.

На відкриття завітав тимчасово виконуючий обов'язки посла України у Великій Британії Едуард Фесько. Саме він став почесним гостем, який першим відправив в Україну вітальну листівку.

За словами посадовця, партнерство України та Великої Британії - успішний приклад підтримки та взаємовигідної співпраці.

"Ми підтримуємо Україну, її громадян та бізнес. Вихід Nova Post на ринок Великої Британії свідчить про стійкість українського бізнесу. Про його готовність адаптуватись, розвиватись та масштабуватись", - наголосив в.о. посла.

Крім того, він висловив упевненість, що відкриття відділень "стане лише початком масштабного розвитку компанії у Великій Британії та сприятиме поглибленню співпраці місцевих підприємців з українським бізнесом".

"Нова пошта" у Великій Британії (скріншот: novaposhta.ua)

Вартість послуг "Нової пошти" у Великій Британії

Згідно з інформацією прес-служби, вартість доставки з України у відділення Великої Британії складатиме:

• документи до 1 кг - 900 грн

• посилки до 2 кг - 950 грн

• посилки до 10 кг - 1500 грн

• посилки до 30 кг - 2500 грн

Крім того, клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур'єром на будь-яку адресу:

в Англії

у Шотландії

у Північній Ірландії

у Вельсі

Водночас за відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити 100 грн, а за кожні 100 кг посилки - додаткові 250 грн.

Тарифи "Нової пошти" у Великій Британії (скріншот: novaposhta.ua)