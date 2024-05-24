"Новая почта" запустила новую услугу в странах Европы: что важно знать украинцам

В каких странах доступна новая услуга

Согласно информации компании, новая услуга позволит легко, безопасно и быстро отправить документы, посылки или грузы не только из Европы в Украину или наоборот, но и между европейскими странами - где есть отделение Nova Post.

В настоящее время услуга доступна во всех странах, кроме Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства (Великобритании).

Срок доставки между европейскими странами - от двух дней.

Уточняется, что между странами Европы Nova Post доставляет:

в отделения

по адресу

в почтомат

в пункт выдачи посылок

Стоимость новой услуги

В компании объяснили, что стоимость доставки зависит от:

веса отправления

расстояния между странами

Как пример привели отправку из Польши посылки весом 2 кг:

доставка в Германию (в отделение Nova Post) будет стоить 43 злотых (около 440 гривен)

доставка в Испанию будет стоить 65 злотых (около 665 гривен)

"Плюс 10 злотых (чуть больше 100 гривен, - Ред.) к стоимости, если воспользоваться услугой доставки посылки по адресу курьером", - добавили в пресс-службе.

Как оформить международную отправку

Для оформления международных отправлений доступны разные диджитал инструменты:

мультиязыковой сайт

мобильное приложение

бизнес кабинет

Кроме того, оформить доставку можно в любом отделении "Новой почты" (Nova Post).

"Наша миссия - легкость доставки для жизни и бизнеса. Именно поэтому мы не только увеличиваем сеть, но и расширяем перечень услуг... Nova Post объединяет не только ЕС с Украиной, но и европейские страны между собой, обеспечивая быструю, легкую и безопасную доставку от 2-х дней", - подчеркнул совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Следует отметить, что для получения дополнительной информации о тарифах, доставке между странами Европы или перечне запрещенных к перевозке товаров требуется: