"Новая почта" запустила новую услугу в странах Европы: что важно знать украинцам

"Новая почта" (Nova Post) ввела для своих клиентов за границей новую услугу - доставку документов, посылок или грузов весом до 100 килограммов между странами Европы, в которых имеются отделения компании.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" рассказывает, что известно об этой услуге.
Согласно информации компании, новая услуга позволит легко, безопасно и быстро отправить документы, посылки или грузы не только из Европы в Украину или наоборот, но и между европейскими странами - где есть отделение Nova Post.
В настоящее время услуга доступна во всех странах, кроме Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства (Великобритании).
Срок доставки между европейскими странами - от двух дней.
Уточняется, что между странами Европы Nova Post доставляет:
В компании объяснили, что стоимость доставки зависит от:
Как пример привели отправку из Польши посылки весом 2 кг:
"Плюс 10 злотых (чуть больше 100 гривен, - Ред.) к стоимости, если воспользоваться услугой доставки посылки по адресу курьером", - добавили в пресс-службе.
Для оформления международных отправлений доступны разные диджитал инструменты:
Кроме того, оформить доставку можно в любом отделении "Новой почты" (Nova Post).
"Наша миссия - легкость доставки для жизни и бизнеса. Именно поэтому мы не только увеличиваем сеть, но и расширяем перечень услуг... Nova Post объединяет не только ЕС с Украиной, но и европейские страны между собой, обеспечивая быструю, легкую и безопасную доставку от 2-х дней", - подчеркнул совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.
Следует отметить, что для получения дополнительной информации о тарифах, доставке между странами Европы или перечне запрещенных к перевозке товаров требуется:
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" открылась в Великобритании.
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