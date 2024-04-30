"Нова пошта" відкриває відділення: цього разу в Іспанії
Один з провідних українських поштових операторів, а саме компанія "Нова пошта" оголосила відкриття першого відділення в Іспанії, в Барселоні. Тож скоро через нове відділення українці зможуть отримувати і надсилати посилки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-сторінку поштового оператора "Нова пошта".
Графік роботи і адреса відділення
Як зазначає оператор, відділення, у якому можна отримати та відправити документи, посилки та вантажі до 100 кг, знаходиться за адресою Барселона, 08030, C/ Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu.
Наразі відділення працює за таким графіком:
- Пн-пт - 8:00-20:00.
- Сб-нд - 9:00-18:00.
Вартість і терміни доставки
Зараз зазначений "Новою поштою" максимальний термін доставки складає 8 днів - ця інформація вже розміщена на сайті компанії. Однак терміни можуть бути дещо коротшими: 5-7 днів.
Вартість доставки для фізичних осіб, без врахування митних платежів, складає:
- Документи до 1 кг - 1000 грн.
- Посилка мала, до 2 кг - 1050 грн.
- Посилка середня, до 10 кг - 1700 грн.
- Посилка велика, до 30 кг - 3000 грн.
- Вантаж понад 30 кг - 120 грн за кг.
Вартість адресної доставки складає:
- Для посилок до 30 кг - доплата 100 грн.
- Для вантажу - доплата 250 грн за кожні 100 кг.
Вартість доставки для юридичних осіб, без врахування митних платежів, складає:
- Документи і посилки до 1 кг - 1000 грн.
- Посилка до 2 кг - 1050 грн.
- Посилка до 5 кг - 1300 грн.
- Посилка до 10 кг - 1700 грн.
- Посилка до 20 кг - 2200 грн.
- Посилка до 30 кг - 3000 грн.
- Вантаж понад 30 кг - 120 грн за кг.
Вартість адресного забору складає:
- Для посилок до 30 кг - доплата 35 грн.
- Для вантажу - доплата 120 грн за кожні 100 кг.
Вартість адресної доставки складає:
- Для посилок до 30 кг - доплата 100 грн.
- Для вантажу - доплата 250 грн за кожні 100 кг.
Вартість доставки для юридичних осіб (скриншот)
Крім цього, "Нова пошта" оголосила до 15.05.2024 знижку в 15% на відправку документів та посилок до 30 кг за промокодом. Отримати промокод можна на сайті поштового оператора.
Раніше ми писали про те, в яких країнах "Нова пошта" планує відкрити відділення.
Також повідомляли, як працюватиме "Нова Пошта" на Великдень.