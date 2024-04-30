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"Нова пошта" відкриває відділення: цього разу в Іспанії

Вівторок 30 квітня 2024 17:42
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"Нова пошта" відкриває відділення: цього разу в Іспанії Нова пошта відкриває відділення в Іспанії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Один з провідних українських поштових операторів, а саме компанія "Нова пошта" оголосила відкриття першого відділення в Іспанії, в Барселоні. Тож скоро через нове відділення українці зможуть отримувати і надсилати посилки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-сторінку поштового оператора "Нова пошта".

Графік роботи і адреса відділення

Як зазначає оператор, відділення, у якому можна отримати та відправити документи, посилки та вантажі до 100 кг, знаходиться за адресою Барселона, 08030, C/ Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu.

Наразі відділення працює за таким графіком:

  • Пн-пт - 8:00-20:00.
  • Сб-нд - 9:00-18:00.

Вартість і терміни доставки

Зараз зазначений "Новою поштою" максимальний термін доставки складає 8 днів - ця інформація вже розміщена на сайті компанії. Однак терміни можуть бути дещо коротшими: 5-7 днів.

Вартість доставки для фізичних осіб, без врахування митних платежів, складає:

  • Документи до 1 кг - 1000 грн.
  • Посилка мала, до 2 кг - 1050 грн.
  • Посилка середня, до 10 кг - 1700 грн.
  • Посилка велика, до 30 кг - 3000 грн.
  • Вантаж понад 30 кг - 120 грн за кг.

Вартість адресної доставки складає:

  • Для посилок до 30 кг - доплата 100 грн.
  • Для вантажу - доплата 250 грн за кожні 100 кг.

Вартість доставки для юридичних осіб, без врахування митних платежів, складає:

  • Документи і посилки до 1 кг - 1000 грн.
  • Посилка до 2 кг - 1050 грн.
  • Посилка до 5 кг - 1300 грн.
  • Посилка до 10 кг - 1700 грн.
  • Посилка до 20 кг - 2200 грн.
  • Посилка до 30 кг - 3000 грн.
  • Вантаж понад 30 кг - 120 грн за кг.

Вартість адресного забору складає:

  • Для посилок до 30 кг - доплата 35 грн.
  • Для вантажу - доплата 120 грн за кожні 100 кг.

Вартість адресної доставки складає:

  • Для посилок до 30 кг - доплата 100 грн.
  • Для вантажу - доплата 250 грн за кожні 100 кг.

&quot;Нова пошта&quot; відкриває відділення: цього разу в Іспанії

Вартість доставки для юридичних осіб (скриншот)

Крім цього, "Нова пошта" оголосила до 15.05.2024 знижку в 15% на відправку документів та посилок до 30 кг за промокодом. Отримати промокод можна на сайті поштового оператора.

Раніше ми писали про те, в яких країнах "Нова пошта" планує відкрити відділення.

Також повідомляли, як працюватиме "Нова Пошта" на Великдень.

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Новая почта посилки
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