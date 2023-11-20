Де та коли у країнах Європи відкриють відділення Нової пошти: з'явився графік на рік

Відділення "Нової пошти вже успішно відкрилась у декількох країнах Європи. Зараз вже можна отримати посилку у Польщі, Молдові, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії та Угорщині.

У яких країнах та містах з'являться нові відділення "Нової пошти" найближчим часом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис співзасновника компанії Володимира Поперешнюка у Facebook.

Як він зазначає, менеджери з розвитку були проти оприлюднення списку найближчих планів "Нової пошти". У найближчий рік компанія планує відкрити відділення у більшості країн Європи. Та й не тільки Європи.

Отримати чи відправити посилку за допомогою "Нової пошти" можна буде у 18 країнах світу, а саме: в Італії, Франції, Іспанії, Туреччині, Болгарії, Великобританії, Ірландії, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Португалії, Словенії, Хорватії, Греції, Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії.

Вже у листопаді відкриється відділення "Нової пошти" у місті Мілан в Італії. У грудні планується відкриття відділення у Парижі, Франція. В лютому 2024 року можна буде відправити посилку у Мадрид в Іспанії та у Стамбул в Туреччині.

В березні - у Софії та Лондоні, а у квітні - у Дубліні та Амстердамі. До літа - у Брюсселі, Берні та Лісабоні.

Повний графік:

Де та коли відкриють відділення "Нової пошти" у Європі (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)