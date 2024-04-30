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"Новая почта" открывает отделение: на этот раз в Испании

Вторник 30 апреля 2024 17:42
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"Новая почта" открывает отделение: на этот раз в Испании Новая почта открывает отделение в Испании (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Один из ведущих украинских почтовых операторов, а именно компания "Новая почта" объявила об открытии первого отделения в Испании, в Барселоне. Так что скоро через новое отделение украинцы смогут получать и отправлять посылки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу почтового оператора "Новая почта".

График работы и адрес отделения

Как отмечает оператор, отделение, в котором можно получить и отправить документы, посылки и грузы до 100 кг находится по адресу Барселона, 08030, C/ Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu.

В настоящее время отделение работает по следующему графику:

  • Пн-пт - 8:00-20:00.
  • Сб-вс - 9:00-18:00.

Стоимость и сроки доставки

Сейчас указанный "Новой почтой" максимальный срок доставки составляет 8 дней - эта информация уже размещена на сайте компании. Однако сроки могут быть несколько короче: 5-7 дней.

Стоимость доставки для физических лиц без учета таможенных платежей составляет:

  • Документы до 1 кг -1000 грн.
  • Посылка маленькая, до 2 кг - 1050 грн.
  • Посылка средняя, до 10 кг - 1700 грн.
  • Посылка большая, до 30 кг - 3000 грн.
  • Груз свыше 30 кг - 120 грн за кг.

Стоимость адресной доставки составляет:

  • Для посылок до 30 кг - доплата 100 грн.
  • Для груза - доплата 250 грн. за каждые 100 кг.

Стоимость доставки для юридических лиц, без учета таможенных платежей, составляет:

  • Документы и посылки до 1 кг - 1000 грн.
  • Посылка до 2 кг - 1050 грн.
  • Посылка до 5 кг - 1300 грн.
  • Посылка до 10 кг - 1700 грн.
  • Посылка до 20 кг - 2200 грн.
  • Посылка до 30 кг - 3000 грн.
  • Груз свыше 30 кг - 120 грн за кг.

Стоимость адресного забора составляет:

  • Для посылок до 30 кг - доплата 35 грн.
  • Для груза - доплата 120 грн за каждые 100 кг.

Стоимость адресной доставки составляет:

  • Для посылок до 30 кг - доплата 100 грн.
  • Для груза - доплата 250 грн. за каждые 100 кг.

&quot;Новая почта&quot; открывает отделение: на этот раз в Испании

Стоимость доставки для юридических лиц (скриншот)

Кроме этого, "Новая почта" объявила до 15.05.2024 скидку в 15% на отправку документов и посылок до 30 кг по промокоду. Получить промокод можно на сайте почтового оператора.

Ранее мы писали о том, в каких странах "Новая почта" планирует открыть отделение.

Также сообщали, как будет работать "Новая Почта" на Пасху.

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