"Новая почта" открывает отделение: на этот раз в Испании

Один из ведущих украинских почтовых операторов, а именно компания "Новая почта" объявила об открытии первого отделения в Испании, в Барселоне. Так что скоро через новое отделение украинцы смогут получать и отправлять посылки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу почтового оператора "Новая почта".

График работы и адрес отделения

Как отмечает оператор, отделение, в котором можно получить и отправить документы, посылки и грузы до 100 кг находится по адресу Барселона, 08030, C/ Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu.

В настоящее время отделение работает по следующему графику:

Пн-пт - 8:00-20:00.

Сб-вс - 9:00-18:00.

Стоимость и сроки доставки

Сейчас указанный "Новой почтой" максимальный срок доставки составляет 8 дней - эта информация уже размещена на сайте компании. Однако сроки могут быть несколько короче: 5-7 дней.

Стоимость доставки для физических лиц без учета таможенных платежей составляет:

Документы до 1 кг -1000 грн.

Посылка маленькая, до 2 кг - 1050 грн.

Посылка средняя, до 10 кг - 1700 грн.

Посылка большая, до 30 кг - 3000 грн.

Груз свыше 30 кг - 120 грн за кг.

Стоимость адресной доставки составляет:

Для посылок до 30 кг - доплата 100 грн.

Для груза - доплата 250 грн. за каждые 100 кг.

Стоимость доставки для юридических лиц, без учета таможенных платежей, составляет:

Документы и посылки до 1 кг - 1000 грн.

Посылка до 2 кг - 1050 грн.

Посылка до 5 кг - 1300 грн.

Посылка до 10 кг - 1700 грн.

Посылка до 20 кг - 2200 грн.

Посылка до 30 кг - 3000 грн.

Груз свыше 30 кг - 120 грн за кг.

Стоимость адресного забора составляет:

Для посылок до 30 кг - доплата 35 грн.

Для груза - доплата 120 грн за каждые 100 кг.

Стоимость адресной доставки составляет:

Для посылок до 30 кг - доплата 100 грн.

Для груза - доплата 250 грн. за каждые 100 кг.

Стоимость доставки для юридических лиц (скриншот)

Кроме этого, "Новая почта" объявила до 15.05.2024 скидку в 15% на отправку документов и посылок до 30 кг по промокоду. Получить промокод можно на сайте почтового оператора.