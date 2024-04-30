"Новая почта" открывает отделение: на этот раз в Испании
Один из ведущих украинских почтовых операторов, а именно компания "Новая почта" объявила об открытии первого отделения в Испании, в Барселоне. Так что скоро через новое отделение украинцы смогут получать и отправлять посылки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу почтового оператора "Новая почта".
График работы и адрес отделения
Как отмечает оператор, отделение, в котором можно получить и отправить документы, посылки и грузы до 100 кг находится по адресу Барселона, 08030, C/ Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu.
В настоящее время отделение работает по следующему графику:
- Пн-пт - 8:00-20:00.
- Сб-вс - 9:00-18:00.
Стоимость и сроки доставки
Сейчас указанный "Новой почтой" максимальный срок доставки составляет 8 дней - эта информация уже размещена на сайте компании. Однако сроки могут быть несколько короче: 5-7 дней.
Стоимость доставки для физических лиц без учета таможенных платежей составляет:
- Документы до 1 кг -1000 грн.
- Посылка маленькая, до 2 кг - 1050 грн.
- Посылка средняя, до 10 кг - 1700 грн.
- Посылка большая, до 30 кг - 3000 грн.
- Груз свыше 30 кг - 120 грн за кг.
Стоимость адресной доставки составляет:
- Для посылок до 30 кг - доплата 100 грн.
- Для груза - доплата 250 грн. за каждые 100 кг.
Стоимость доставки для юридических лиц, без учета таможенных платежей, составляет:
- Документы и посылки до 1 кг - 1000 грн.
- Посылка до 2 кг - 1050 грн.
- Посылка до 5 кг - 1300 грн.
- Посылка до 10 кг - 1700 грн.
- Посылка до 20 кг - 2200 грн.
- Посылка до 30 кг - 3000 грн.
- Груз свыше 30 кг - 120 грн за кг.
Стоимость адресного забора составляет:
- Для посылок до 30 кг - доплата 35 грн.
- Для груза - доплата 120 грн за каждые 100 кг.
Стоимость адресной доставки составляет:
- Для посылок до 30 кг - доплата 100 грн.
- Для груза - доплата 250 грн. за каждые 100 кг.
Стоимость доставки для юридических лиц (скриншот)
Кроме этого, "Новая почта" объявила до 15.05.2024 скидку в 15% на отправку документов и посылок до 30 кг по промокоду. Получить промокод можно на сайте почтового оператора.
Ранее мы писали о том, в каких странах "Новая почта" планирует открыть отделение.
Также сообщали, как будет работать "Новая Почта" на Пасху.