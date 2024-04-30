Як буде працювати "Нова пошта" на Великодні свята: новий графік
У неділю, 5 квітня, в Україні святкуватимуть Великдень. Стало відомо, чи буде працювати "Нова пошта" у цей день.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Нової пошти".
Графік роботи
Працівники "Нової пошти" матимуть можливість відсвяткувати Великдень у колі рідних та друзів.
Тобто, графік виглядатиме так:
- 4 травня (субота) - звичний режим
- 5 травня (неділя) - вихідний, тому відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть
- 6 травня (понеділок) - звичний режим
"Лінія підтримки працює 24/7 та готова надати вичерпну консультацію навіть у таке велике свято, як Великдень", - повідомили Styler у пресслужбі.
Також зараз можна знайти найближче до вас відділення, яке працює, та дізнатися графік його роботи можна за цим посиланням.
Як заощадити час та швидко отримати посилку
У компанії є кур'єрська доставка, а це означає, що вашу посилку доставлять прямо до дверей будинку, офісу чи квартири.
Вартість доставки відправлень до дверей +35 грн до загального тарифу. Якщо вага вашого відправлення понад 30 кг - за додаткову плату.
Графік доставки на адресу:
- 9:00-21:00 год у будні та за спеціальним графіком у вихідні дні
Доставка до дверей посилок +30 кг доступна, якщо:
- вага одного місця відправлення - до 100 кг
- відстань від місця паркування автомобіля "Нової пошти" до будівлі одержувача - не більше як 50 м
- немає перешкод для переміщення відправлення (вузькі проходи чи ліфт)
- ліфта немає або він несправний, підйом можливий лише до 5-го поверху або ж перенесіть доставку на інший день чи переадресуйте в найближче відділення для самовивозу
Раніше ми повідомляли, що "Нова пошта" скасувала плату за за переадресацію.
Також ми писали, як надіслати посилку поштою безкоштовно.