"Новая почта" открылась в Англии: где именно и сколько стоит доставка

"Новая почта" вышла на рынок Великобритании. Это - 13-я европейская страна, где украинская компания открыла отделения и запустила курьерскую доставку.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" рассказывает, что нужно знать о работе компании в Великобритании, где открыли новые отделения, а также сколько стоят услуги.

Основное о "Новой почте" в Великобритании

В компании отметили, что продолжают масштабироваться в Европе и отмечают официальный старт работы на рынке Великобритании.

"Вместе с открытием отделений мы запустили и курьерскую доставку. В ближайшее время предоставим возможность отправлять и получать посылки через сеть почтоматов нашего партнера InPost", - подчеркнул совладелец группы компаний NOVA ("Новой почты") Вячеслав Климов.

Он добавил, что все это происходит, чтобы "у украинцев был удобный и быстрый сервис доставки, к которому они привыкли дома".

Открытие отделения в Великобритании (фото: пресс-служба "Новой почты")

Где именно открыли новые отделения

По состоянию на сейчас компания открыла два отделения в Лондоне:

почтовое отделение (до 30 кг) по адресу: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT

грузовое отделение (до 1000 кг) по адресу: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH

В пресс-службе уточнили, что срок доставки из Украины в Великобританию - от 5 дней.

На открытие прибыл временно исполняющий обязанности посла Украины в Великобритании Эдуард Фесько. Именно он стал почетным гостем, первым отправившим в Украину поздравительную открытку.

По словам чиновника, партнерство Украины и Великобритании - успешный пример поддержки и взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы поддерживаем Украину, ее граждан и бизнес. Выход Nova Post на рынок Великобритании свидетельствует об устойчивости украинского бизнеса. О его готовности адаптироваться, развиваться и масштабироваться", - подчеркнул и.о. посла.

Кроме того, он выразил уверенность, что открытие отделений "станет лишь началом масштабного развития компании в Великобритании и будет способствовать углублению сотрудничества местных предпринимателей с украинским бизнесом".

"Новая почта" в Великобритании (скриншот: novaposhta.ua)

Стоимость услуг "Новой почты" в Великобритании

Согласно информации пресс-службы, стоимость доставки из Украины в отделения Великобритании будет составлять:

• документы до 1 кг - 900 грн

• посылки до 2 кг - 950 грн

• посылки до 10 кг - 1500 грн

• посылки до 30 кг - 2500 грн

Кроме того, клиенты могут заказывать доставку посылок до 100 кг курьером по любому адресу:

в Англии

в Шотландии

в Северной Ирландии

в Уэльсе

В то же время за отправку до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить 100 грн, а за каждые 100 кг посылки - дополнительные 250 грн.

Тарифы "Новой почты" в Великобритании (скриншот: novaposhta.ua)