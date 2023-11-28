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"Нова пошта" відкрила нові відділення у Румунії: адреса і фото

Nova Post відкриває нові відділення за кордоном (фото: "Нова пошта")
Автор: Тетяна Самарук

“Нова пошта" відкрила нове відділення у Румунії і готується до того, аби відкрити двері ще одного - третього - найближчим часом.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії розповідає, у яких містах і за якими адресами працює зараз Nova Post у Румунії.

Де відкрилося нове відділення NP

Друге румунське відділення Nova Post з’явилося у місті Брашов (Str. Brânduselor, 72). Воно працює щодня.

Нове відділення Nova Post в Румунії (фото: "Нова пошта")

Відомо, що до кінця 2023 року у планах відкриття відділення Nova Post ще у місті Констанца. 

Де ще є відділення "Нової пошти" в Румунії

Зауважимо, що перше відділення "Нової пошти" в Румунії було відкрите у Бухаресті (B-dul Unirii 47 A, Sector 3). Це поштове відділення, у якому можна отримувати та відправляти документи та посилки до 30 кг. Воно працює з понеділка по суботу.

Відділення Nova Post у Бухаресті (фото: "Нова пошта")

Клієнти можуть отримувати та відправляти документи, посилки до 30 кг в Україну та у Молдову. Строк доставки в Україну - від 5 днів, в Молдову - від 3 днів. 

Додамо, що у Румунії у клієнтів NP є можливість викликати кур'єра, щоб забрати відправлення з адреси та доставити на будь-яку адресу по всій країні. 

Читайте більше про те, де та коли у країнах Європи відкриють відділення "Нової пошти".

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