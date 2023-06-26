"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній країні ЄС: скільки коштує посилка
Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Бухаресті. Румунія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви та Чехії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
У поштовому відділенні в Бухаресті можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.
Тарифи
Вартість доставки з Україну в Румунію:
- - Документи - 250 грн
- - Посилки до 2 кг - 400 грн
- - Посилки до 10 кг - 600 грн
- - Посилки до 30 кг - 1200 грн
Крім того, до 16 липня на доставку з Румунії в Україну діє спеціальний промокод зі знижкою -50%.
Нова пошта в Європі
"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі, Литві та Чехії. У планах компанії відкрити відділення в Німеччині. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.
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