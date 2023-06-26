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"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній країні ЄС: скільки коштує посилка

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Румунія, Понеділок 26 червня 2023 13:21
"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній країні ЄС: скільки коштує посилка Фото: "Нова пошта" відкрила відділення в Бухаресті (novaposhta.ua)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Бухаресті. Румунія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У поштовому відділенні в Бухаресті можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.

Тарифи

Вартість доставки з Україну в Румунію:

  • - Документи - 250 грн
  • - Посилки до 2 кг - 400 грн
  • - Посилки до 10 кг - 600 грн
  • - Посилки до 30 кг - 1200 грн

Крім того, до 16 липня на доставку з Румунії в Україну діє спеціальний промокод зі знижкою -50%.

Нова пошта в Європі

"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі, Литві та Чехії. У планах компанії відкрити відділення в Німеччині. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.

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