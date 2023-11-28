"Новая почта" открыла новые отделения в Румынии: адрес и фото

Где открылось новое отделение NP

Второе румынское отделение Nova Post появилось в городе Брашов (Str. Brânduselor, 72). Оно работает каждый день.

Новое отделение Nova Post в Румынии (фото: "Новая почта")

Известно, что до конца 2023 года в планах открытия отделения Nova Post еще в городе Констанца.

Где еще есть отделение "Новой почты" в Румынии

Заметим, что первое отделение "Новой почты" в Румынии было открыто в Бухаресте (B-dul Unirii 47 A, Sector 3). Это почтовое отделение, где можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг. Оно работает с понедельника по субботу.

Отделение Nova Post в Бухаресте (фото: "Новая почта")

Клиенты могут получать и отправлять документы, посылки до 30 кг в Украину и Молдову. Срок доставки в Украину - от 5 дней, в Молдову - от 3 дней.

Добавим, что у Румынии у клиентов NP есть возможность вызвать курьера, чтобы забрать отправку с адреса и доставить на любой адрес по всей стране.