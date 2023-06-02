Як правильно з'явитися до ТЦК, щоб отримати відстрочку: адвокат пояснив нюанси

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Є категорії людей, які мають право на отримання відстрочки від призову з різних підстав.

Як правильно з'явитись у ТЦК, щоб не виникало проблем ні при подачі документів на відстрочку, ні при проходженні ВЛК, розповів у Telegram адвокат Роман Сімутін.

Підготовка до походу до ТЦК

Перегляньте ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чи є у вас підстави, за якими ви не підлягаєте мобілізації. Наприклад, у зв'язку з інвалідністю подружжя чи батьки мають інвалідність 1 або 2 групи, і заздалегідь підготуйте оригінали документів з копіями.

Складіть заяву про надання відстрочки з посиланням на зазначені документи.

Якщо у вас є певні хвороби та проходили лікування, обов'язково приготуйте виписки з історії хвороби та заяву з вимогою долучити їх до особистої справи під час проходження ВЛК.

Подача документів

Прибувши до ТЦК, обов'язково зареєструйте заяву. Не просто віддайте, а зареєструйте, щоб на заяві поставили відмітку про її отримання.

Тому що дуже часто працівник ТЦК каже, що це не є підставою для відстрочки, повертає заяву без реєстрації та направляє на ВЛК. Або ж хитрує і каже, що віддасте документи після проходження ВЛК. Але після проходження ВЛК вам одразу вручають мобілізаційне розпорядження про службу. Ви не зможете підтвердити на етапі оновлення облікових даних, що у вас були обставини відстрочки й вам доведеться йти до суду.

І якщо не доведете, що повідомляли ТЦК про наявність підстав для відстрочення саме тією відміткою на заяві, про яку говорив, то шансів виграти справу не буде.

Також правозахисник дав фінальну раду українцям.

"Ніколи не передавайте оригінали документів представнику ТЦК - шантажуватимуть, скажуть, що повернуть після проходження ВЛК", - зазначив він.