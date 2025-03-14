Новая эра "МастерШеф": что известно об участниках 15 сезона

Вторая неделя юбилейного сезона "МастерШеф" знакомит нас с новыми участниками. Этой весной за звание лучшего кулинара будет соревноваться 21 любитель, каждый из которых претендует на победу и обожает готовить.

Все участники "МастерШеф"

Аня Шалай, 28 лет. Девушка из Шостки работает HR-менеджером. Но есть еще одна страсть, которая занимает особое место в ее жизни, - кулинария. Готовит с детства и продолжает делать это каждый день. Говорит, что относится к тем людям, которые не просто хранят рецепты, а обязательно их готовят. Для нее кухня - это не просто место для приготовления пищи, а настоящее пространство для релакса.

Аня Шалай (фото предоставлено пресс-службой)

Анна Демченко, 36 лет. Технический директор и совладелица дистрибьюторской компании из Харькова прошла путь от наемной работницы до совладелицы бизнеса за пять лет. Ее карьера - это история о движении вперед, рисках и азарте, которые ведут к успеху. Замужем, мама двоих детей, мастерски балансирует между бизнесом, семьей и своими увлечениями. Анна обожает экспериментировать, находить гармонию вкусов и создавать что-то уникальное.

Анна Демченко (фото предоставлено пресс-службой)

Екатерина Павлинская, 34 года. Она родилась в маленьком селе Новоореховка на Полтавщине. Любовь к кулинарии появилась еще в детстве, в университете увлечение только окрепло, особенно после знакомства с будущим мужем, для которого хотелось готовить еще больше. Работает на пивзаводе, занимает должность начальницы цеха разлива, но мечта об участии в "МастерШеф" всегда жила в ее сердце.

Екатерина Павлинская (фото предоставлено пресс-службой)

Ася Цаликова, 32 года. В детстве Ася из Днепра мечтала стать модельером и удивлять окружающих смелыми решениями. Но быстро поняла, что поражать вкусами даже приятнее! Уже с 15 лет именно она была главной поставщицей десертов на всех семейных праздниках. Хотя профессиональная кухня так и не стала ее основным путем, Ася успела осуществить многое другое: воспитала замечательного сына, построила карьеру бухгалтера в IT-компании и даже попробовала себя в ведении блога.

Ася Цаликова (фото предоставлено пресс-службой)

Анастасия Жуга, 37 лет. Харьковчанка обожает готовить с самого детства. Всегда мечтала о собственном заведении и постепенно движется к этой цели маленькими, но уверенными шагами. Еще одна ее страсть - путешествия, она объехала половину Европы на машине и в каждой стране пытается попробовать как можно больше аутентичных блюд, чтобы потом воспроизвести их дома на своей кухне.

Анастасия Жуга (фото предоставлено пресс-службой)

Дамир Бикулов, 50 лет. Доктор наук, профессор, заведующий кафедрой бизнес-администрирования Запорожского национального университета. У него три высших образования: медицинское, экономическое и управленческое. До 45 лет выступал на любительских турнирах по боксу. Активно начал готовить с началом войны - для эмоциональной разрядки и моральной поддержки близких.



Дамир Бикулов (фото предоставлено пресс-службой)

Валерий Гармаш, 49 лет. Мужчина из Умани имеет высшее педагогическое образование, работал директором школы, а также в сфере почтовой логистики. Имеет четкую цель - посвятить остаток своей экономически активной жизни кулинарии. Ведь готовить вкусно и угощать других - его настоящая страсть.

Валерий Гармаш (фото предоставлено пресс-службой)

Оксана Пустовойт, 21 год. Девушка из Львова - бакалавр прикладной лингвистики, сейчас получает степень магистра. Любовь к приготовлению пищи появилась еще в раннем возрасте, и теперь Оксана готовит ежедневно для себя и своего парня, получая от этого настоящую радость. Обожает видеть, как люди наслаждаются ее блюдами, и всегда готова приготовить что-то особенное. Для нее кухня - это место, где можно отключиться от всех проблем и тревог.

Оксана Пустовойт (фото предоставлено пресс-службой)

Катя Козакевич, 36 лет. Работает лашмейкером в Киеве уже более 7 лет. В свободное время увлекается танцами high-heels, с детства рисует, любит кино, особенно в жанрах хоррор и детектив. Обожает животных. Кулинарией увлеклась с 18 лет, когда начала жить вдвоем с сестрой-близняшкой. На проект пришла, спасаясь от профессионального выгорания, а также соревнуясь с сестрой за то, кто первой попадет на "МастерШеф" - она здесь или сестра в США.

Катя Козакевич (фото предоставлено пресс-службой)

Нэнси Топко, 25 лет. С 15 лет Нэнси из Киева работает моделью за границей. Кулинария сыграла важную роль в ее жизни - именно она помогла преодолеть анорексию. Посетив 26 стран, она открывала для себя местные кухни, ища аутентичные и необычные вкусы. Но главная мечта остается неизменной - стать шеф-поваром!

Нэнси Топко (фото предоставлено пресс-службой)

Денис Савенко, 21 год. Харьковчанин учится на менеджменте в Польше и маркетинге в Украине, одновременно изучая нутрициологию, чтобы помогать людям через правильное питание. Однако его настоящая страсть - кулинария. Денис мечтает создать уникальное харьковское блюдо, которое станет гастрономической визитной карточкой города.

Денис Савенко (фото предоставлено пресс-службой)

Александр Лозко, 23 года. Он - человек из Киева и с техническим мышлением, глубокими психологическими знаниями и любовью к кулинарии. Имеет более 4 лет опыта в IT: занимался развитием бизнесов, оптимизацией процессов, внедрением решений на основе искусственного интеллекта и руководил большими командами. Сейчас совмещает карьеру коуча, психолога-консультанта и бизнес-девелопера. Изучает психотерапию, чтобы помогать людям находить баланс и раскрывать свой потенциал.

Александр Лозко (фото предоставлено пресс-службой)

Алина Барвенко, 26 лет. Киевлянка и тату-мастерица с 4-летним опытом, которая считает, что татуировка - это не просто искусство, а способ самовыражения. Для нее каждый рисунок на теле - это воспоминание о важных этапах жизни. Любовь к кулинарии зародилась еще в детстве. Ее мечта - открыть уютное заведение, куда можно прийти всей семьей, чтобы насладиться вкусами и атмосферой тепла.

Алина Барвенко (фото предоставлено пресс-службой)

Виктория Луцкова, 27 лет. Уже 10 лет девушка из Киева работает в медиасфере как актриса, модель и ведущая. Для нее кулинария - это не просто процесс приготовления пищи, а способ проявить любовь и заботу о близких. "МастерШеф" - это возможность вывести свое увлечение на профессиональный уровень, расширить собственные навыки и реализовать себя еще больше.



Виктория Луцкова (фото предоставлено пресс-службой)

Евгений Комаров, 38 лет. Он - гастроюрист, юрист-бармен, благотворитель и общественный деятель из Запорожья. Консультирует рестораторов и поваров, обучая их юридическим нюансам. Однако его интерес к ресторанной сфере выходит далеко за пределы юридических вопросов. Всегда с увлечением наблюдает, как работает кухня: какие техники используют профессионалы, какое оборудование помогает создавать кулинарные шедевры.



Евгений Комаров (фото предоставлено пресс-службой)

Сергей Макитренко, 24 года. Киевлянин с детства увлекался футболом, но еще больше - вкусной едой и ее приготовлением. Особенно обожает блюда из мангала и печи, ведь именно огонь придает пище неповторимый вкус и характер. В будущем мечтает открыть собственное заведение, где сможет делиться своей любовью к гастрономии с другими.

Сергей Макитренко (фото предоставлено пресс-службой)

Диана Костюк, 29 лет. Девушка из города Золочев, Львовская область. Мастер перманентного макияжа, а также владелица заведения доставки азиатской кухни. Замужество стало для нее новым этапом в жизни, который открыл еще одну страсть - кулинарию. Готовка для нее - это способ проявить креативность и радовать близких вкусными блюдами. Но она мечтает выйти за пределы домашней кухни и создать собственный ресторан, где сможет реализовать свои кулинарные идеи на профессиональном уровне.

Диана Костюк (фото предоставлено пресс-службой)

Олеся Бабий-Полежаева, 33 года. Она - майор ГСЧС из Николаева, донор крови и костного мозга, любящая жена и мама двух французских бульдогов. Увлекается кундалини-йогой и считает себя настоящей фаталисткой. Обожает побеждать - и это чувствуется во всем, что делает. Во время полномасштабного вторжения не выезжала из Николаева, а ее муж ушел служить в ВСУ.

Олеся Бабий-Полежаева (фото предоставлено пресс-службой)

Дэн Шебеко, 24 года. Киевлянин начал готовить еще в студенческие годы, хотя тогда многие друзья насмехались, утверждая, что это "женское дело". Но именно они впоследствии убедили его подать заявку на "МастерШеф". Кулинария для него - это еще один способ проявить свою творческую натуру.

Дэн Шебеко (фото предоставлено пресс-службой)

Настя Байда, 31 год. Юрист по образованию приехала на проект из города Васильков, Киевская область, почти 10 лет своей жизни она посвятила юриспруденции. Работала в газовой сфере, представительницей в судах, последние 4 года помощницей нотариуса. "МастерШеф" для нее - это шанс испытать свои силы, почувствовать новые эмоции и найти единомышленников. Анастасия готова работать над тем, чтобы ее мечты постепенно воплощались в жизнь.

Настя Байда (фото предоставлено пресс-службой)

Богдан Грабовский, 27 лет, из Киева (парень Алины, пришли на проект вдвоем). Имеет опыт обучения в кадетском корпусе, что сформировало в нем дисциплину и ответственность. Позже поступил в военный университет, где три года готовился стать летчиком. Однако по состоянию здоровья не смог завершить обучение. Этот опыт научил его настойчивости, выдержке и стремлению к цели. Его мечта - помочь любимой открыть семейное заведение, где они смогут совместить любовь к гастрономии и гостеприимству.

Богдан Грабовский (фото предоставлено пресс-службой)

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