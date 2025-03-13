В Україні пройде перший фестиваль ізраїльських анімаційних фільмів: що відомо
Вже скоро в Києві відбудеться перший фестиваль ізраїльського анімаційного кіно. В програмі чимало цікавих мультфільмів, які створено для дорослого глядача.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler).
"Протягом понад тридцяти років ізраїльська анімація, за винятком участі окремих коротких анімаційних фільмів в українських фестивалях анімаційного кіно, попри зростаючий інтерес до цієї галузі кіномистецтва, ніколи не була широко представлена в Україні. Тим часом анімація в Ізраїлі стрімко розвивалася, ставши значним явищем у світовій кіноіндустрії і отримавши міжнародне визнання і численні нагороди престижних кінофестивалів", - йдеться в анонсі.
Саме тому Посольство Держави Ізраїль в Україні виступило з ініціативою створити своєрідну ретроспективу найкращих ізраїльських анімаційних фільмів останніх років, щоб дати можливість українській глядацькій аудиторії - як професіоналам кіно та анімації, так і пересічному глядачеві, можливість ознайомитися з найкращими досягненнями Ізраїлю у цій сфері.
Фільми, представлені на цьому фестивалі вже встигли отримати багато нагород як на вітчизняних, так і на міжнародних фестивалях. Загалом мультфільмів у Ізраїлі знімають не надто багато, тут немає потужних анімаційних студій, але школа анімації, зокрема - у єрусалимській академії "Бецалель" є однією з найпотужніших у світі.
Тому в програмі є чимало короткометражних фільмів молодих незалежних режисерів наряду зі студентськими стрічками. Стрічки було розподілено на три тематичних збірки, кожна з яких триває близько години, і всі вони розраховані на дорослого глядача.
Програма фестивалю
Збірка "Ізраїльські історії" перш за все, зосереджена на ізраїльській ідентичності.
- Найвідоміша стрічка програми - "Лист до свині" Таль Кантор, яка, як ще кілька представлених тут фільмів, була знята на "Hive Studio", і минулого року отримала номінацію на "Оскар". Це - оповідь про урок у школі, присвячений пам’яті про Голокост, які відбуваються по всьому Ізраїлі, і про те, що пам’ять про давню травму виявляється болісною навіть для дітей, яких відділяють від цієї трагедії кілька поколінь.
- Фільм "Священий Холокост", знятий двома режисерками Осі Вальд і Ноа Берман-Херцберг, стосується тієї ж теми, і оповідає реальну історію, коли її дружба з чорношкірою німкенею була зруйнована.
- Документальна анімація "Плавання з крилами", знята Дафною Авадіш Голан, заснована на розмовах із маленькою ізраїльтянкою, яка переїхала з батьками до Голландії.
- Найсмішніший фільм програми "Тимчасово видалено" режисерів Йоава Бриля і Дотана Гольдвайзера - сюжет про сувору доглядачку музею, яка явно була репатріанткою з Радянського Союзу.
- Студентський фільм "Йога-розігрів" випускниці Академії Бецалель Наами Їрон - коротка оповідь про тривожність, яка не відпускає героїню навіть тоді, коли вона робить перерву у своїй роботі.
Збірка "Оповіді дорослішання" - це як і сюжети, які можна було б розповісти про підлітків у будь-якій країні світу, так і специфічно ізраїльські оповіді.
- "Твої погані тварини" режисерів Аміта Коена й Ідо Шапіра оповідають про бунт дівчинки-мишеняти проти контролюючої похмурої мами.
- "Чорна гірка" Урі Лотана, фільм, відзначений численними призами, оповідає про хлопчика, який здолав свій найбільший страх, але це не допомагає йому впоратися зі страхом втрати - його мама помирає у лікарні
- У студентському фільмі Керен Карасик "Золота Маргарита" підлітки блукають захаращеною промисловою околицею вбогого пострадянського міста, але довколишній бруд не липне до них.
- Фільм "Соління" режисерок Ані Каспі Шема і Мірі Дочікян оповідає про дівчинку-школярку, яка репатріювалася з України до Ізраїлю.
- "Лялькове пір'я" - містичний фільм про пошук ідентичності режисерів Хані Домбе і Тома Куріса, в основі сюжету якого лежить слов’янська міфологія.
- "Ми були стерильною бомбою" режисера Дотана Морено - фільм, за назву якого взято цитату з вірша, оповідає про хлопчину, який мешкає в ізраїльській провінції у 90-х роках, який раптово усвідомлює власну гомосексуальність.
Збірка "Смішне й сумне" чергує фантастичні історії з документальними, сатиричний екшн із музичним відео.
- "Риби" Лі Дрор оповідають про жінку, яка поїхала до Японії, щоб працювати там найманим членом родини. Але звістка з дому про смерть сестри змушує її згадати дитинство.
- "Гаряча риба" Яель Рейсфельд оповідає про рибину, яка проковтнула телефон гарненького рибалки, заповнений еротичними фотографіями і від захвату сама перетворилася на секс-об'єкт.
- "Нуріт" режисерки Таль Сохіні, заснована на правдивій історії про жінку, яка народила мертву дитину і не знаходила собі спокою, доки не розпочала доглядати за могилою свого немовляти.
- Документальна історія "Heart Hug" (Обіруч), знята ізраїльськими студентками про нинішню війну в Україні. Ніка Жукова і Рімма Гефен розповідають про літню жінку та її собаку, які живуть під бомбами в Одесі.
- "Телескоп" режисерів Става Леві й Ідо Шапіра - невеличка фантазія про астронома, який побачив літаючу тарілку.
- "Відправлення" Наталі Рисс - яскраве експериментальне відео на музику "Olshansky Fusion Duo" про подорож дивовижного птаха.
- Ляльковий "Дедлайн" режисера Ідана Гільбоа - сатиричний екшн, у якому дві літні пані перетворюються на кривавих месниць через хамство, з яким вони зіштовхнулися.
- Сатира на бюрократію "Ваше місце у черзі" студенток Еден Гроссман і Ноа Геффен, у якій дівчина прийшла до установи, щоб скасувати помилково виписане на неї свідоцтво про смерть, але її ганяють паперовим пеклом.
Фестиваль триватиме 26-27 березня в кластері "Краків" за адресою: Київ, Русанівська набережна, 12.
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