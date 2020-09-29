Носят все: врач рассказал, какая одежда вызывает изжогу

Причина изжоги может быть не в питании, а, к примеру, в одежде, которую вы носите. Как рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова в своем Instagram, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит носить джинсы с высокой талией и сильно обтягивающую одежду. При обострении гастрита такой фасон может усилить боли.

"Гастрит — это область талии, а высокие джинсы давят на уровне пупка. Если человек ходит, это не сильно влияет на состояние, но как только мы присаживаемся, происходит давление на эту область", — подчеркнула специалист.

При рефлюксной болезни, к примеру, высокие джинсы вообще противопоказаны. В таких случаях может возникать сильнейшая изжога, подчеркивает врач. Она также отмечает, что дискомфорт могут вызывать и другие обтягивающие вещи, а также пояса. Например, при язвах и рефлюксах стоит отказаться от ремней и тугой одежды. Корсеты, сильно обтягивающие блузки, платья-футляры не дают пространства для движения живота. Любое механическое воздействие при острых формах болезней желудка только усугубят положение. А в процессе лечения – будут только мешать.

Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка, приводящее к нарушению его функции. Хроническим гастритом болеют около 60-85% населения планеты, особенно в молодом возрасте.

По причине возникновения разделяют острый и хронический гастрит. Острый гастрит — это остро возникшее воспаление слизистой оболочки желудка при воздействии раздражителя. Например, при попадании в желудок химически активных веществ (кислоты, щелочи), приеме лекарственных препаратов (НПВС), отравлении некачественной пищей.

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