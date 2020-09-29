Носять всі: лікар розповів, який одяг викликає печію

Причина печії може бути не в харчуванні, а, наприклад, в одязі, який ви носите. Як розповіла гастроентеролог Нурія Діанова у своєму Instagram, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту не варто носити джинси з високою талією і сильно обтягуючий одяг. При загостренні гастриту такий фасон може посилити біль.

"Гастрит — це область талії, а високі джинси тиснуть на рівні пупка. Якщо людина ходить, це не сильно впливає на стан, але як тільки ми сідаємо, відбувається тиск на цю ділянку", — підкреслила фахівець.

При рефлюксній хворобі, наприклад, високі джинси взагалі протипоказані. В таких випадках може виникати сильна печія, наголошує лікар. Вона також зазначає, що дискомфорт можуть викликати й інші обтягуючі речі, а також пояси. Наприклад, при виразках і рефлюксах варто відмовитися від ременів і тугого одягу. Корсети, сильно обтягуючі блузки, сукні-футляри не дають простору для руху живота. Будь-який механічний вплив при гострих формах хвороб шлунка тільки погіршать становище. А в процесі лікування – будуть тільки заважати.

Гастрит – запалення слизової оболонки шлунка, що призводить до порушення його функції. Хронічним гастритом хворіють близько 60-85% населення планети, особливо в молодому віці.

За причиною виникнення розділяють гострий і хронічний гастрит. Гострий гастрит — це гостре запалення слизової оболонки шлунка при дії подразника. Наприклад, при попаданні в шлунок хімічно активних речовин (кислоти, лугу), прийом лікарських препаратів (НПЗП), отруєння неякісною їжею.

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