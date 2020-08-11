Эксперт назвала 8 продуктов, которые нельзя есть натощак

Иллюстративное фото (pexels.com)

Некоторая еда на голодный желудок может вам навредить

Не все продукты, которые мы считаем удачным вариантом для завтрака, действительно таковыми являются. Некоторая еда, употребленная на голодный желудок, не очень хорошо действует на пищеварение и здоровье в целом. Фитнес-инструктор и эксперт по здоровому похудению Катя Медушкина перечислила ряд продуктов, которые лучше не употреблять натощак, если не хочешь испортить себе пищеварение.

Возможно, какие-то из них станут для вас сюрпризом!

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1. Черный кофе

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С кофе мы получаем порцию кислот. Попадая в желудок, он провоцирует выработку желудочного сока. И соляная кислота, которая в нем содержится, усиливает действие кислот из кофе. Так можно заработать гастрит, язву и другие проблемы с ЖКТ. Поэтому кофе - только после завтрака!



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Свежевыжатые фруктовые соки

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В стакане фреша нет клетчатки от фруктов, осталась только фруктоза. Поэтому со стаканом сока вы получаете ударную дозу сахара и нагрузку на поджелудочную железу.

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3. Сладкие фрукты

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Их лучше есть после основного приема пищи, через 15-20 минут, когда уже “заработали” клетчатка и сложные углеводы из зерновых продуктов, чтобы резко не повышать уровень сахара в крови.

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4. Сладости

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Все, что содержит простые сахара. Потому что поджелудочная железа получает нагрузку, вырабатывается большое количество инсулина, и мы получаем состояние гипергликемии.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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5. Газированные напитки

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Даже если это газированная вода без сахаров, пузырьки стимулируют выработку соляной кислоты, усиливают вздутие живота и нарушают моторику ЖКТ. И помните, что лечебную минеральную воду нужно пить только по назначению врача!

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6. Обезжиренные молочные продукты

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Отсутствие жиров в молочных продуктах мешает усвоению кальция и витамина D, которыми богаты эти продукты. Поэтому я не рекомендую употреблять обезжиренную молочку. К тому же, жир нейтрализовал бы кислоты, которые содержатся, например, в йогурте или других кисломолочных продуктах. Нет жира - получаем повышенную кислотность.

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7. Консервы и копчености

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Обилие соли, специй и консервантов раздражают стенки желудка и могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому я рекомендую исключить эти продукты из своего рациона. Но если хочется - то не на голодный желудок.

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8. Лук и чеснок

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Сами по себе это прекрасные продукты. Но из-за большого содержания эфирных масел (в том числе аллицина) натощак их лучше не употреблять.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Людмила Гончарова рассказала о коварной фруктозе и о том, где она "прячется". Специалист также предостерегла от чрезмерного употребления продуктов с ее содержанием.