Носят Камилла и Кейт Миддлтон: стало известно, какое украшение недоступно Меган Маркл

Королевская семья обделила Меган Маркл. Дело в том, что Елизавета II удостоила чести герцогиню Камиллу и Кейт Миддлтон надевать брошь с бриллиантовым кленовым листом, которая принадлежала ее матери. При этом Меган Маркл это украшение носить не позволено.

Обычно брошь используется для засвидетельствования уважения к Канаде. Король Георг VI подарил это украшение Елизавете перед их туром по Канаде в 1939 году. Позже украшение перешло к их дочери Елизавете II. Об этом сообщает издание Express.

Брошь носит герцогиня Камилла и Кейт Миддлтон. Сама королева также была замечена с семейной реликвией.

Кейт Миддлтон надела брошь (фото: instagram.com/katemiddletonjewels)

Но, несмотря на то, что Меган замужем за принцем Гарри, который занимает шестое место в очереди на престол, она не удостоилась чести носить это украшение. После того как Меган отошла от королевской жизни и переехала в США, она лишилась возможности носить брошь.

Брошь была изготовлена компанией Aspery и украшена бриллиантами, закрепленными в платине в форме листа сахарного клена. Королева унаследовала семейную реликвию, когда ее мать умерла в марте 2002 года, и с тех пор носила ее во время своих многочисленных поездок в страны Содружества.

Напомним, Кейт Миддлтон обвинили в подражании Меган Маркл.

Ранее была раскрыта причина конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл.