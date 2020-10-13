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Меняются даже жесты: Кейт Миддлтон обвинили в подражании Меган Маркл

Вторник 13 октября 2020 19:42
Меняются даже жесты: Кейт Миддлтон обвинили в подражании Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Герцогиню Кембриджскую уличили в подражании стилю Меган Маркл

Кейт Миддлтон записала в лондонском Музее естествознания видеоанонс церемонии награждения победителей конкурса фотографов-натуралистов Wildlife Photographer of the Year. При этом поклонники Меган Маркл заметили, что наряд Кейт очень сильно похож на тот, в котором Меган была на одном мероприятии в 2018 году.

Дискуссия об этом началась в Instagram-аккаунте "harry_meghan_updates".

Меняются даже жесты: Кейт Миддлтон обвинили в подражании Меган Маркл

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

Герцогиня Кембриджская надела все черное. На ней был черный топ с квадратным вырезом, блейзер от Alexander McQueen за более чем 1 600 долларов и брюки. Свой образ супруга принца Уильяма дополнила серьгами с жемчугом.

В 2018 году на мероприятии WellChild Awards Меган Маркл также была во всем черном. На ней были черные брюки Altuzarra, блейзер и шелковый топ с квадратным вырезом.

Пользователи соцсетей написали о том, что это вполне нормально вдохновляться образами своих близких или друзей.

Люди также отмечают, что одежда Кейт Миддлтон стала более изысканной и современной, поэтому хорошо, что она отказалась от "фермерского твида" и перешла на итальянские и французские бренды.

  • Я отчетливо вижу, что Кейт копирует Меган. Кейт много лет копировала Диану, сегодня - Меган. Это один из способов привлечь к ней внимание или продолжить разжигание соперничества. Меняются даже жесты Кейт. Диана и Меган оказали невероятное влияние на монархию;
  • Копия Меган;
  • Кейт хочет быть Меган. Я лично считаю, что ее ревность оттолкнула Меган и Гарри.

Напомним, Кейт Миддлтон снова взбесила своим поведением.

Ранее была раскрыта причина конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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