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Раскрыта причина конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

STYLERЖизнь    07.07.2020 - 07:25
Раскрыта причина конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Меган Маркл (фото: flickr.com/Jason W)

Королевский биограф назвал причину конфликта между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Королевский биограф Том Куинн приоткрыл завесу личных отношений между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Он рассказал, что причина конфликта – слуга. Меган хотела утвердиться в королевской семье, но она считает, что ее задвигали на вторые роли.

Кроме того, Меган была недовольна Ноттингемским коттеджем, в котором она поселилась вместе с принцем Гарри. Он казался ей второсортным. Об этом Куинн рассказал в интервью Daily Star Online.

"Думаю, это постоянно напоминало Меган Маркл о ее месте, о том, что она – принцесса под номером два", - отметил Куинн.

Герцогиня Сассекская также жаловалась на то, что один из слуг недостаточно вежливый в обращении с ней. Она устроила скандал по этому поводу, а слуга ответил, что работает не на нее. Маркл начала кричать и это увидела Миддлтон.

Биограф отметил, что Меган Маркл почувствовала, что ее просто поставили на место, и этой ей очень не понравилось. К тому же данный слуга был одним из любимчиков Кейт Миддлтон.

После этого случая Меган Маркл и принц Гарри перебрались во Фрогморский коттедж, чтобы жить подальше от принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской.

Напомним, Меган Маркл удивила неожиданной способностью.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с новыми неприятностями.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Кейт МиддлтонМеган Маркл
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