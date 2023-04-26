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"Ностальгія за совком". Київські школярі "засвітились" у піонерській формі: спалахнув скандал

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Київ, Середа 26 квітня 2023 16:02
"Ностальгія за совком". Київські школярі "засвітились" у піонерській формі: спалахнув скандал Столичні школярі потрапили у скандал (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Минулої суботи у Києві провели "Лідерський форум" для учнів шкіл Печерського району. На заході діти виступали у червоних хустинках-краватках, які асоціюються зі строєм піонерів та часами СРСР. Через це вбрання розгорівся скандал.

Про це повідомив Сергій Пасюта у Facebook.

Що відомо про інцидент

"У Печерському районі перевинайшли "пионерские галстуки". Добре, учні цього вже не застали і не дають дупля, до чого це відсилка. Але ж там і старіші дядьки й тітки були, у яких точно мало щось клацнути у голові", - пише Сергій.

Цей захід організувало шкільне самоврядування "Печерська елітна рада лідерів" (PERL).

Спершу світлину та опис події опублікували на офіційній сторінці Печерської районної державної адміністрації Києва у Facebook. Втім після шквалу критики допис видалили.

&quot;Ностальгія за совком&quot;. Київські школярі &quot;засвітились&quot; у піонерській формі: спалахнув скандалВбрання школярів нагадувало форму піонерів (фото: управління освіти та інноваційного розвитку)

Яка реакція суспільства

Більшість користувачів сприйняла червоні хусточки-краватки як елемент піонерського вбрання й пропаганду радянського минулого. Багато людей обурились цьому та залишили гнівні коментарі під постом Пасюти.

А саме:

  • Мабуть, керівники Печерська "повертаються в дитинство" , ностальгія за совком. Смішно.

  • У часи вільного доступу до мережі ні разу не повірю, що в наче розумних головах учнівського самоврядування нічого не клацнуло (в них ще є батьки, але чи притомні - питання). Це просто треш, і в тих головах також.

  • Ці діти книжки читають взагалі хоч трохи не в хрестоматії? Доволі дорослі, про піонерів мало бути хоч десь в позашкільній літературі.

  • Це ж елітні лідери, вони не мають часу на читання.

  • Так і хочеться вигукнути: "Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов"...

  • Ця війна ще, схоже, буде довгою... до останнього кривавої краватки на сцені. Як це взагалі можливо, особливо зараз в Києві на Печерську?

&quot;Ностальгія за совком&quot;. Київські школярі &quot;засвітились&quot; у піонерській формі: спалахнув скандалУчасники шкільного форуму (фото: управління освіти та інноваційного розвитку)

Втім варто зазначити, що деякі користувачі мережі не побачили у цьому трагедії й виправдовують одяг школярів просто невдало підібраним кольором хустинок-кравоток. Аргументом наводять те, що такий же елемент форми мають і пластуни, і працівники ПриватБанку.

Як це пояснюють організатори

Після шквалу негативу у свою сторону організатори форуму прокоментували ситуацію.

"Хочемо зауважити, що краватки, в яких ми виступали - коралового кольору і якщо комусь здалось, що вони червоні - це просто невдале освітлення приміщення, бо наш фотограф теж підліток і тільки вчиться", - пояснили організатори в Instagram.

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