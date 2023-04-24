Дівчина плакала, усі сміялися. У Вінниці викладачка цькувала ученицю за "не інтелігентний" одяг

У Вінниці викладачка коледжу привселюдно цькувала ученицю за її вбрання, чим довела дитину до сліз. Однокласники зробили аудіозапис булінгу й він може стати доказом для поліції, оскільки матір дівчинки має намір подати заяву на педагога за приниження своєї доньки.

Про це повідомила мама учениці - Альона Дяченко на сторінці спільноти "Батьки SOS" у Facebook .

Що відомо про інцидент

Інцидент трапився 24 квітня у Вінницькому фаховому коледжі будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури.

"Сьогодні куратор моєї дочки, Галуша Алла Вікторівна, публічно перед усією групою почала засуджувати одяг моєї дитини, розказуючи про якусь ж*пу, інтелігенцію, дрес-код. Своїм публічним приниженням моєї дочки їй вдалося викликати сміх у одногрупників і сльози у моєї дитини", - пише мама учениці.

При цьому жінка зазначає, що в Статуті коледжу немає жодного слова щодо дрес-коду, тільки вказано те, що "студенти мають бути охайними".

"Вона потягла доньку до інших працівників закладу задля продовження принижування. До речі, інші викладачі до цього за сьогоднішній вигляд нічого їй не сказали, хоча бачили її, а коли вже привела куратор, то теж почали засуджувати", - обурюється Альона.

Після такого приниження дитина зателефонувала у сльозах до матері й розповіла їй про ситуацію.

Учениця потрапила під критику викладачки за це вбрання (фото: "Батьки SOS" Facebook)

Яка позиція викладачки щодо цієї ситуації

Альона Дяченко зателефонувала викладачці, аби прояснити ситуацію.

"Вона почала розказувати, що то вона переймалася, що холодно і дочка змерзне і про ніякі "ж*пи" вона не говорила, і ще купа, і купа брехні. Але вона не була в курсі, що діти записали цю розмову на парі. Коли я вже попросила закінчувати цей цирк, тому що я все чула на власні вуха, вона перейшла у фазу "атакувати", - розповідає мама учениці.

За її словами, в її сторону посипалось погрози, що донька тепер не зможе нормально вчитися і мама "має бути вдячна, що викладачка дивиться за дитиною, бо та кинута напризволяще долі".

Мама дівчинки має намір писати заяву у поліцію з приводу публічного осудження педагогом зовнішнього вигляду своєї доньки.