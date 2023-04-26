"Ностальгия за совком". Киевские школьники "засветились" в пионерской форме: разгорается скандал

В прошлую субботу в Киеве провели "Лидерский форум" для учеников школ Печерского района. На мероприятие дети выступали в красных платках-галстуках, которые ассоциируются со строем пионеров и временами СССР. Из-за этого наряда разгорелся скандал.

Что известно об инциденте

"В Печерском районе переизобрели "пионерские галстуки". Хорошо, ученики этого уже не застали и не дают дупля, к чему это отсылка. Но ведь там и постарше дяди и тети были, у которых точно мало что-то щелкнуть в голове", - пишет Сергей .

Это мероприятие организовало школьное самоуправление "Печерский элитный совет лидеров" (PERL).

Сначала фотографию и описание события опубликовали на официальной странице Печерской районной государственной администрации Киева в Facebook. Но после шквала критики сообщение удалили.

Наряды школьников напоминали форму пионеров (фото: управление образования и инновационного развития)

Какая реакция общества

Большинство пользователей восприняли красные платочки-галстуки как элемент пионерского наряда и пропаганду советского прошлого. Многие возмутились такими этому и оставили гневные комментарии под постом Пасюты.

А именно:

Пожалуй, руководители Печерска "возвращаются в детство", ностальгия по совку. Смешно.

Во времена свободного доступа к сети ни разу не поверю, что в умных головах ученического самоуправления ничего не щелкнуло (у них еще есть родители, но или сознательные - вопрос). Это просто трэш, и в тех головах тоже.

Эти дети книги читают вообще хоть чуть-чуть не в хрестоматии? Довольно взрослые, о пионерах должно быть где-то во внешкольной литературе.

Это же элитные лидеры, у них нет времени на чтение.

Так и хочется воскликнуть: "Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов"...

Эта война еще, похоже, будет долгой... до последнего кровавого галстука на сцене. Как это вообще возможно, особенно сейчас в Киеве на Печерске?

Участники школьного форума (фото: управление образования и инновационного развития)

Впрочем, стоит отметить, что некоторые пользователи сети не увидели в этом трагедии и оправдывают одежду школьников просто неудачно подобранным цветом платков-галстуков. Аргументом приводят, что такой же элемент формы имеют и пластуны, и работники ПриватБанка.

Как это объясняют организаторы

После шквала негатива в свою сторону организаторы прокомментировали ситуацию.

"Хотим заметить, что галстуки, в которых мы выступали - кораллового цвета и если кому-то показалось, что они красные - это просто неудачное освещение помещения, потому что наш фотограф тоже подросток и только учится", - объяснили организаторы в Instagram.