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Носить підробки та краде у секонд-хенді: Ніколас Карма розсекретив вартість луку Саші Заріцької

Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - відомий блогер, який полюбляє питати у зірок про вартість їхніх луків. Він має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій зірки залюбки діляться інформацією.

Про те, скільки коштує образ Олександри Заріцької, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look Олександри Заріцької 

Ніколас дуже часто зустрічає українських зірок посеред Львова, оскільки саме там блогер і живе, але крайні його відео були з Києва. 

Він підходить з камерою до людей та просить розповісти, скільки коштує їхній образ. Блог хлопця вже є розкрученим, тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапила дуже талановита співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Співачка радісно розповіла Ніколасу, скільки коштує її лук.

  • найдорожчими в образі Заріцької є кросівки - вони коштують 6 тисяч гривень 
  • джинси - коштують 2 тисячі гривень
  • сережки-підробка - коштують 300 гривень 
  • вінтажний тренч куплений у секонді - вартує близько 100 гривень 

Також в образі співачки була присутня Сумка з Токіо, ціну якої вона не назвала та кепка, яку дівчина ненавмисно вкрала в Техасі у секонді. За словами Саші, вона просто її одягнула на голову та забула оплатити. 

 

Стиль Олександри Заріцької 

Оскільки Саша артистка, на сцені вона зазвичай з’являється у балахонистих сукнях, які дозволяють їй вільно рухатися. А от у реальному житті дівчина обирає трендові речі. Вони можуть бути абсолютно різні - широкі джинси, тренчі, пальто, кепки, кросівки, оригінальні сукні та речі оверсайз.

Стиль Олександри Заріцької (фото: instagram.com/kazka.band)

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