Носит подделки и ворует в секонд-хенде: Николас Карма рассекретил стоимость лука Саши Зарицкой

Николас Карма - известный блоггер, любящий спрашивать у звезд о стоимости их луков. У него уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", в которой звезды охотно делятся информацией.
О том, сколько стоит образ Александры Зарицкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.
Николас очень часто встречает украинских звезд среди Львова, поскольку именно там блогер и живет, но крайние его видео были из Киева.
Он подходит с камерой к людям и просит рассказать, сколько стоит их образ. Блог парня уже раскручен, поэтому все звезды соглашаются и искренне общаются с автором рубрики просто улиц, даже без подготовки.
В этот раз в камеру Николаса попала очень талантливая певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Певица радостно рассказала Николасу, сколько стоит ее лук.
Также в образе певицы присутствовала Сумка из Токио, цену которой она не назвала та кепка, которую девушка нечаянно украла в Техасе в секонде. По словам Саши, она просто ее надела на голову и забыла оплатить.
Поскольку Саша артистка, на сцене она обычно появляется в балахонистых платьях, позволяющих ей свободно двигаться. А вот в реальной жизни девушка выбирает трендовые вещи. Они могут быть совершенно разные - широкие джинсы, тренчи, пальто, кепки, кроссовки, оригинальные платья и вещи оверсайз.
Стиль Александры Зарицкой (фото: instagram.com/kazka.band)
Раньше мы рассказывали, как Саша Зарицкая в роскошном вышитом платье поражает изысканностью.
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