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"Носіть із собою". Мер Черкас попросив мешканців не ходити до туалету в укриттях

Фото: Мер Черкас зробив заяву про укриття на набережній (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Черкасах на набережній встановили для мешканців міста нове модульне укриття. У зв'язку з цим голова міста Анатолій Бондаренко попросив людей не використовувати бомбосховище як туалет.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцеве видання Черкас.

Що відомо про заяву мера Черкас

Міський голова наголосив городянам саме на тому, щоб вони не приймали укриття за громадський туалет.

"Не знаю, що з цього вийде, але попросив би мешканців міста дотримуватися, перш за все, правил благоустрою. Це не громадський туалет, це модульне бетонне укриття від уламків, тому ставтеся до цього відповідно", - зазначив мер.

У коментарях до публікації цієї новини у соцмережах видання мешканці іронічно відреагували, що вони дослухаються до поради Анатолія Бондаренка.

Також люди зазначили, що на набережній Черкас із туалетом велика проблема.

  • Добре, не будемо.
  • Носіть з собою пакет. Якщо під час тривоги в укриття буде потреба у туалеті - пакет в поміч. Не надо стєсняться.
  • Може це сигнал нарешті встановити по місту біо туалети? щоб люди в кущі не бігали та в двори та в ці укриття?
  • Зробіть рядом туалет, що це за укриття будка з панелей, вона витримає удар.
  • У нас з туалетом велика проблема.

До речі, українка показала, як виглядає бомбосховища в Ізраїлі.

Читайте також про те, що під Києвом облаштували бомбосховища за 13 мільйонів гривень.

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Черкаси