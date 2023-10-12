"Носите с собой". Мэр Черкасс попросил жителей не ходить в туалет в укрытиях

Что известно о заявлении мэра Черкасс

Городской глава акцентировал внимание горожан именно на том, чтобы они не принимали убежище за общественный туалет.

"Не знаю, что из этого выйдет, но попросил бы жителей города соблюдать, прежде всего, правила благоустройства. Это не общественный туалет, это модульное бетонное укрытие от осколочных поражений, поэтому относитесь к этому соответственно", - отметил мэр.

В комментариях к публикации этой новости в соцсетях издания жители иронично отреагировали, что они прислушаются к совету Анатолия Бондаренко.

Также люди отметили, что на набережной Черкасс с туалетом большая проблема.