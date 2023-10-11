ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усе для комфорту. Українка показала, як виглядає бомбосховище в Ізраїлі (відео)

Ізраїль, Середа 11 жовтня 2023 21:19
UA EN RU
Усе для комфорту. Українка показала, як виглядає бомбосховище в Ізраїлі (відео) Як виглядають бомбосховища в Ізраїлі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Українська телеведуча і журналістка Катерина Трушик, яка зараз з дітьми перебуває на півночі Ізраїлю в Хайфі, показала, як виглядають громадські бомбосховища.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Трушик у Facebook.

Як виглядають громадські бомбосховища

Вхід у громадське бомбосховище захищають масивні міцні двері, які замикаються із середини.

При вході люди уже приготували провіант, аптечку та розкладний лежак. З відео бачимо, що стіни в укритті яскраво розфарбовані, приміщення чисте. Також в укритті розміщений кулер з водою, є вбиральні.

У бомбосховищі зроблені помітки світловідбивною фарбою, аби було видно у темряві, де туалети і вихід. У приміщенні є дивани, лежаки й мікрохвильова - тобто все для комфортного тривалого перебування у ньому людей.

"Поки оглядала і перевіряла, до мене підійшов літній чоловік, який теж пішов дивитися де міклат - бомбосховище на івриті. Він з родиною тікав з Мелітополя", - додала журналістка.

Усе для комфорту. Українка показала, як виглядає бомбосховище в Ізраїлі (відео)Усе для комфорту. Українка показала, як виглядає бомбосховище в Ізраїлі (відео)Усе для комфорту. Українка показала, як виглядає бомбосховище в Ізраїлі (відео)Усе для комфорту. Українка показала, як виглядає бомбосховище в Ізраїлі (відео)У бомбосховищі розміщені дивани і лежаки (скриншот із відео)

Також вона зазначила, що терористи ХАМАСу продовжують атакувати Ізраїль і є ймовірність того, що підключиться Хізбалла.

"Зберігаємо спокій і віримо в армію. Так, як і в Україні, ізраїльтяни вірять у свою армію", - розповіла Трушик.

Також журналістка поділилась відео того, як люди масово скуповують провіант у магазинах і проносять у пункт збору для потреб солдатів і людей, які потерпіли від війни.

"Люди просто з магазину візочками привозять ці товари. Ось така підтримка громадян солдатів і тих, хто постраждав", - додала Оксана.

Раніше ми писали про те, що під Києвом для учнів початкової школи відкрили бомбосховище у вигляді будинку Гобітів.

Читайте також про те, що під Києвом облаштували бомбосховище за 13 мільйонів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News