Носить дорогі переможні аксесуари: Ніколас Карма дізнався вартість луку Злати Огнєвіч
Ніколас Карма - вже є популярним блогером та співаком, який часто питає у зірок про вартість їхніх образів. Він створив унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій знаменитості та прості перехожі Львова діляться потрібною інформацією.
Про те, скільки коштує образ української співачки Злати Огнєвіч, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.
Скільки коштує Look Злати Огнєвіч
Ніколас дуже часто зустрічає українських зірок на вулицях Львова, під час того, як йдуть по своїх справах або просто гуляють містом. Він неочікувано підходить з камерою та просить розповісти, скільки коштує їхнє вбрання та ще й дізнається про бренди, які носять артисти.
Блог хлопця вже давно вважається достатньо розкрученим, тому знаменитості без сумніву погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць.
Цього разу у камеру Ніколаса потрапила співачка та холостячка Злата Огнєвіч, яка з радістю розповіла про своє вбрання, його ціну та бренди, які обирає, отже:
- найдорожчими в образі Злати виявились чоботи від бренду Stuart Weitzman - вартістю 12 тисяч 500 гривень
- підвіска, прототип ракети "Нептун", яка потопила російський крейслер - коштує 10 тисяч гривень. Але це подарунок
- чорна сумка від відомого бренду JW PEI - вартує 4 тисячі 500 гривень і це також подарунок
- чорні шкіряні штани від невідомого бренду - коштують до 2-х тисяч гривень
- курточка від українського виробника Romashka - 1 тисяча 400 гривень
- а ось ціна подарованого чорного худі від Лялі Сьогомонян, подруги Злати - невідома.
Стиль Злати Огнєвіч
Злата полюбляє різні стилі, вона може виглядати як справжня леді, одягаючи сукні, спідниці та класичні костюми з підборами, а може носити речі у стилі оверсайз чи навіть щось спортивне.
Проте завдяки своїй чудовій формі їй підходить будь-який образ. Злата вміє грамотно підібрати речі та поєднати їх, навіть, якщо вони з різних стилів. Загалом стиль співачки можна назвати дуже сучасним та трендовим.
Стиль Злати Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
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