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В Норвегии археологи обнаружили уникальные артефакты, которые назвали скандинавским феноменом

Новина українською → Норвегия, Четверг 06 мая 2021 07:46
В Норвегии археологи обнаружили уникальные артефакты, которые назвали скандинавским феноменом Фото: археологи (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Норвегии археологи обнаружили семь золотых подвесок, известных под названием брактеаты. Эксперты говорят, что им полторы тысячи лет. Артефакты нашли возле небольшого холма на краю поля.

Об этом сообщает Science Norwey.

Считается, что кулоны приносили в жертву представителями знати. Всего на территории нашли около 160 брактеатов. При этом известно о 900 таких подвесок.

В Норвегии археологи обнаружили уникальные артефакты, которые назвали скандинавским феноменом

В Норвегии археологи обнаружили золотые подвески (фото: Margrete F. Simonsen/UiO Museum of Cultural History)

Их считают скандинавским феноменом. Создать эти подвески помогли медальоны Римской империи, которые и вдохновили скандинавских мастеров.

"Портрет императора заменили скандинавскими богами и фигурами животных в германском стиле. Люди в Скандинавии взяли во владение статусный предмет из Римской культуры, придали ему скандинавский вид и сделали его своим", - отметили археологи.

Подвески делали из золота и их использовали как украшения. Также их дарили богам.

В Норвегии археологи обнаружили уникальные артефакты, которые назвали скандинавским феноменом

В Норвегии археологи обнаружили уникальные артефакты (фото: Jessica L. McGraw/UiO Museum of Cultural History)

Брактеаты относятся к так называемому периоду миграции, времени широко распространенных миграций в Европе, которые в основном происходили между 4 и 6 веками нашей эры.

Импортированные из Римской империи предметы, а также копии античных символов показывают, что Норвегия имела культурные и экономические связи с континентом.

Напомним, в Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 лет.

Ранее под Львовом нашли меч, которому более 1500 лет.

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