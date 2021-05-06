В Норвегии археологи обнаружили уникальные артефакты, которые назвали скандинавским феноменом

В Норвегии археологи обнаружили семь золотых подвесок, известных под названием брактеаты. Эксперты говорят, что им полторы тысячи лет. Артефакты нашли возле небольшого холма на краю поля.

Считается, что кулоны приносили в жертву представителями знати. Всего на территории нашли около 160 брактеатов. При этом известно о 900 таких подвесок.

В Норвегии археологи обнаружили золотые подвески (фото: Margrete F. Simonsen/UiO Museum of Cultural History)

Их считают скандинавским феноменом. Создать эти подвески помогли медальоны Римской империи, которые и вдохновили скандинавских мастеров.

"Портрет императора заменили скандинавскими богами и фигурами животных в германском стиле. Люди в Скандинавии взяли во владение статусный предмет из Римской культуры, придали ему скандинавский вид и сделали его своим", - отметили археологи.

Подвески делали из золота и их использовали как украшения. Также их дарили богам.

В Норвегии археологи обнаружили уникальные артефакты (фото: Jessica L. McGraw/UiO Museum of Cultural History)

Брактеаты относятся к так называемому периоду миграции, времени широко распространенных миграций в Европе, которые в основном происходили между 4 и 6 веками нашей эры.

Импортированные из Римской империи предметы, а также копии античных символов показывают, что Норвегия имела культурные и экономические связи с континентом.