У Норвегії археологи виявили унікальні артефакти, які назвали скандинавським феноменом
У Норвегії археологи виявили сім золотих підвісок, відомих під назвою брактеати. Експерти кажуть, що їм півтори тисячі років. Артефакти знайшли біля невеликого пагорба на краю поля.
Про це повідомляє Science Norwey.
Вважається, що кулони приносили в жертву представниками знаті. Всього на території знайшли близько 160 брактеатів. При цьому відомо про 900 таких підвісок.
У Норвегії археологи виявили золоті підвіски (фото: Margrete F. Simonsen / UIO Museum of Cultural History)
Їх вважають скандинавським феноменом. Створити ці підвіски допомогли медальйони Римської імперії, які і надихнули скандинавських майстрів.
"Портрет імператора замінили скандинавськими богами і фігурами тварин в германському стилі. Люди в Скандинавії взяли у володіння статусний предмет з римської культури, надали йому скандинавський вигляд і зробили його своїм", - зазначили археологи.
Підвіски робили з золота і їх використовували як прикраси. Також їх дарували богам.
У Норвегії археологи виявили унікальні артефакти (фото: Jessica L. McGraw / UIO Museum of Cultural History)
Брактеати відносяться до так званого періоду міграції, часу широко поширених міграцій в Європі, які в основному відбувалися між 4 і 6 століттями нашої ери.
Імпортовані з Римської імперії предмети, а також копії античних символів показують, що Норвегія мала культурні та економічні зв'язки з континентом.
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