Под Львовом нашли меч, которому более 1500 лет: что известно об уникальном артефакте (видео)

Под Львовом обнаружили древний меч, которому более 1,5 тысячи лет. Оружие нашли работники "спасительной археологической службы" около села Малые Подлески во время исследований на месте будущей Северной объездной дороги Львова.

Об этом 27 апреля передали на Facebook -странице Службы автомобильных дорог во Львовской области.

Археологи выяснили, что это древнегерманский меч-гладиус Пшеворской культуры. Оружие согнутое, пролежало в земле 15 веков, и конечно же за столь продолжительный период подверглось действию коррозии. Однако, как обратил внимание младший научный сотрудник "спасительной археологической службы" Александр Силаев, на самом деле это очень интересная и прекрасная вещь.

Древний меч-гладиус обнаружили под Львовом (фото: скриншот с видео)

"Такие скрученные деформированные мечи связывают с культурой Пшеворская. Почему именно скрученные мечи? Археологи могут только догадываться. Это связано с представлениями и верованиями этих людей. Кузнец скрутил меч несколько раз. Несмотря на коррозию, он сохранился, хотя пролежал в земле добрых 1500 лет", - рассказал археолог об уникальном артефакте.

Такие согнутые мечи находили в захоронениях воинов Пшеворской культуры (фото: скриншот с видео)

Ученый отметил, что мечи-гладиусы имели особенность - достаточно длинный хвостовик.

"Это рукоять меча. Она очень длинная, что является характеристикой пехотного меча. Такие не пользовался всадник. Гладиусом называли вообще пехотный меч, то есть меч, который использовал пеший воин", - объяснил он.

Особенностью меча-гладиуса является длинная рукоять (реконструкция / фото: скриншот с видео)

Пшеворская археологическая культура определяет железную эпоху на территории Польши и Западной Украины. Длилась примерно 600 лет - с 200 до н.э. до 400 уже н.э. Ареал культуры охватывает центральную и южную Польшу, Восточную Словакию, Западную Украину (верхняя Тиса на Закарпатье и Мармарощине и верхней Днестр на Галичине).

Воинов хоронили с оружием: ритуально согнутыми мечами, копьями, шпоры, умбонами щитов.

Римские записи называют жителей территории Пшеворской культуры лугиями. Большинство носителей Пшеворской культуры были венедами. На западе, в пределах Одры преобладал германский элемент (Вандалы и Бургунды).

Видео: под Львовом обнаружили меч-гладиус, который пролежал под землей более 1,5тысяч лет

Вообще гладиусом называется римский короткий меч. Предположительно, клинок был ими позаимствован и усовершенствован у древних жителей Пиренейского полуострова. В разные времена на вооружении римлян находились мечи-гладиусы четырех основных типов (их отличают длина клинка, форма, время и географические условия применения):

испанский клинок,

майнц,

фулхем,

гладиус помпейский.

Майнц (назван так в честь немецкого города Майнц, где были обнаружены образцы оружия) стоял на вооружении легионеров при покорении Европы - этот тип уже несет в себе черты германского холодного оружия, которым вооружались варварские племена на Верхнем Рейне. Применялось оружие в поздний период, на рубеже тысячелетий, вплоть до 3 века н.э.