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В Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 лет

Новина українською → Египет, Четверг 29 апреля 2021 07:42
В Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 лет Фото: в Египте археологи нашли древние гробницы и артефакты (facebook.com/moantiquities)
Автор: Роман Мирончук

В Египте археологи в Кум Аль-Халджи, который находится в 150 км от Каира, нашли 110 гробниц. Их возраст составляет более 8 тысяч лет. При этом в них находились человеческие останки взрослых и детей.

Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта на своей странице в Facebook.

Ученые также нашли древнее похоронное оборудование и предметы керамики.

В Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 летВ Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 лет

В Египте археологи нашли древние гробницы и артефакты (фото: facebook.com/moantiquities)

Гробницы, которые нашли археологи, относятся к трем различным цивилизациям, а большая часть из них - к додинастическому периоду (с 6000 по 3150 года до н. э.).

В Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 летВ Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 летВ Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 лет

В Египте археологи нашли древние гробницы и артефакты (фото: facebook.com/moantiquities)

Интересно, что гробницы представляют собой ямы, которые вырезали в песчаном слое. Людей хоронили определенным способом, им сгибали ноги и лицо всегда смотрело на запад. Также нашли останки младенца, которого похоронили в глиняной вазе.

В Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 летВ Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 лет

В Египте археологи нашли древние гробницы и артефакты (фото: facebook.com/moantiquities)

Ученым удалось найти также печи, украшения, посуды и различные амулеты, некоторые из которых сделали из полудрагоценных камней и украшений.

В Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 летВ Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 лет

В Египте археологи нашли древние гробницы и артефакты (фото: facebook.com/moantiquities)

Напомним, под Львовом нашли уникальный меч, которому более 1500 лет. Артефакт обнаружили возле села Малые Подлески во время исследований на месте будущей Северной объездной дороги Львова.

Ранее под Тернополем археологи обнаружили древнее захоронение примерно III тысячелетия до нашей эры.

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