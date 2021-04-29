В Египте археологи обнаружили загадочные гробницы: им больше 8000 лет

В Египте археологи в Кум Аль-Халджи, который находится в 150 км от Каира, нашли 110 гробниц. Их возраст составляет более 8 тысяч лет. При этом в них находились человеческие останки взрослых и детей.

Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта на своей странице в Facebook .

Ученые также нашли древнее похоронное оборудование и предметы керамики.

В Египте археологи нашли древние гробницы и артефакты (фото: facebook.com/moantiquities)

Гробницы, которые нашли археологи, относятся к трем различным цивилизациям, а большая часть из них - к додинастическому периоду (с 6000 по 3150 года до н. э.).

В Египте археологи нашли древние гробницы и артефакты (фото: facebook.com/moantiquities)

Интересно, что гробницы представляют собой ямы, которые вырезали в песчаном слое. Людей хоронили определенным способом, им сгибали ноги и лицо всегда смотрело на запад. Также нашли останки младенца, которого похоронили в глиняной вазе.

В Египте археологи нашли древние гробницы и артефакты (фото: facebook.com/moantiquities)

Ученым удалось найти также печи, украшения, посуды и различные амулеты, некоторые из которых сделали из полудрагоценных камней и украшений.

В Египте археологи нашли древние гробницы и артефакты (фото: facebook.com/moantiquities)