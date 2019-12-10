Нормандские переговоры: интересные детали и конфузы (видео)

Нормандская встреча (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Нормандские переговоры проходили при повышенных мерах безопасности

Нормандская встреча президентов Украины, Франции, РФ и канцлера Германии длились в общей сложности 8 часов и завершились подписанием общего коммюнике. Styler разбирался в деталях, как прошла первая за три года встреча лидеров четырех стран 9 декабря.

Для проведения саммита в Париже в Елисейском дворце были организованы при очень серьезных мерах безопасности, итоговую пресс-конференцию откладывали несколько раз, сотням журналистов дали возможность задать только один вопрос от представителя каждой из стран, некоторые эпизоды переговоров (в частности, разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина тет-а-тет) освещать запрещали, а сотрудники росСМИ рассмотрели на переговорах пару случаев "конфуза".

На саммит последним прибыл Путин. Российский президент приехал в большом и специально сконструированном для него бронированном лимузине премиум класса Aurus Senat S600. Зеленский был в более "скромном" Renault - этот автомобиль с французскими номерами скорее всего ему предоставили организаторы. Ангела Меркель примчала на немецком Mercedes Benz и стала первой гостьей, которую встретил лидер Франции Эммануэль Макрон.

Добавим, что канцлер Германии покинула Елисейский дворец после переговоров также первой. Она вышла на улицу без верхней одежды и сама прошла дальше в арку, где была припаркована машина. За ней спешили другие участники из состава делегации.

У хозяина Кремля на саммите была также самая большая охрана. Когда Путин выходил в уборную, за ним следовали шесть телохранителей. Заходя в помещение, российский президент в спешке ненароком задел какой-то предмет в руках охранника - секьюрити поднял его и поспешил за шефом.

Нормандская встреча (Фото: скриншот)

Первый раунд переговоров длился 2,5 часа. В Офисе президента Украины сообщили, встреча проходила в спокойной обстановке и без лишних эмоций. За столом Зеленского посадили напротив Путина, слева от него была Меркель, справа - Макрон.

Когда участники встречи садились на свои места, Зеленский не повернулся к фотографам, чтобы позировать, и сразу открыл папку с документами. После этого Макрон и Путин предложили украинскому коллеге все же повернуться для общих снимков. Отметим, что на этот нюанс обратили особое внимание российские журналисты, назвав его конфузом.

Кроме того, в кремлевском пуле один из журналистов рассмотрел среди документов в руках Зеленского листок с написанным от руки текстом - своеобразную шпаргалку - и увидел русский язык, о чем поспешил раструбить в сети. Впрочем, в ответ он встретил критические замечания относительно зрения, так как текст был написан на украинском языке.

У Зеленского на нормандском саммите заметили шпаргалку (Фото: twitter.com/dimsmirnov175)

Зеленский и Путин общались также с глазу на глаз. После короткую встречи тет-а-тет около 15-20 минут, к ним присоединились лидеры Франции и Германии, а дальнейшее их общение плавно переросло в нормандский ужин поздно вечером. Подавали холодные закуски, а сам ужин проходил в формате шведского стола.

Итоговая пресс-конференция началась уже после полуночи. Гостей провожал Макрон лично, продолжая общение с каждым из участников уже на пороге.

Добавим, что Зеленский после проведения саммита заявил, что никакие "красные линии" не переходил. По словам Путина, встреча прошла хорошо и он остался доволен переговорами: "I'm happy".

Видео: Нормандская встреча - как прошел саммит