ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нормандські переговори: цікаві деталі та конфузи (відео)

STYLERЖиття    10.12.2019 - 13:40
Нормандські переговори: цікаві деталі та конфузи (відео)
Нормандська зустріч (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Нормандські переговори проходили при підвищених заходах безпеки

Нормандська зустріч президентів України, Франції, РФ і канцлерки Німеччини тривали у загальній складності 8 годин і завершилися підписанням спільного комюніке. Styler розбирався в деталях, як пройшла перша за три роки зустріч лідерів чотирьох країн 9 грудня.

Для проведення саміту в Парижі в Єлисейському палаці були організовані дуже серйозні заходи безпеки, підсумкову прес-конференцію відкладали кілька разів, сотням журналістів дали можливість задати лише одне питання від представника кожної з країн, деякі епізоди переговорів (зокрема, розмова Володимира Зеленського та Володимира Путіна тет-а-тет) висвітлювати забороняли, а співробітники росЗМІ роздивилися на переговорах пару випадків "конфузу".

На саміт останнім прибув Путін. Російський президент приїхав у великому і спеціально сконструйованому для нього броньованому лімузині преміум класу Aurus Senat S600. Зеленський був в "скромному" Renault - цей автомобіль з французькими номерами швидше за все йому надали організатори. Ангела Меркель приїхала на німецькому Mercedes Benz і стала першою гостею, яку зустрів лідер Франції Еммануель Макрон.

Додамо, що канцлерка Німеччини покинула Єлисейський палац після переговорів також першою. Вона вийшла на вулицю без верхнього одягу та сама пройшла далі в арку, де була припаркована машина. За нею поспішали інші учасники зі складу делегації.

У господаря Кремля на саміті була також найбільша охорона. Коли Путін виходив до вбиральні, за ним слідували шість охоронців. Заходячи в приміщення, російський президент в поспіху ненароком зачепив якийсь предмет в руках охоронця - сек'юріті підняв його й поспішив за шефом.

Нормандська зустріч (Фото: скріншот)

Перший раунд переговорів тривав 2,5 години. В Офісі президента України повідомили, зустріч проходила в спокійній обстановці й без зайвих емоцій. За столом Зеленського посадили навпроти Путіна, зліва від нього була Меркель, праворуч - Макрон.

Коли учасники зустрічі сідали на свої місця, Зеленський не повернувся до фотографів, щоб позувати, і відразу відкрив папку з документами. Після цього Макрон і Путін запропонували українському колезі все ж повернутися для спільних знімків. Зазначимо, що на цей нюанс звернули особливу увагу російські журналісти, назвавши його конфузом.

Крім того, в кремлівському пулі один з журналістів розглянув серед документів в руках Зеленського листок з написаним від руки текстом - своєрідну шпаргалку - і побачив російську мову, про що поспішив розтрубити в мережі. Втім, у відповідь він зустрів критичні зауваження щодо зору, адже текст було написано українською мовою.

Нормандські переговори: цікаві деталі та конфузи (відео)

У Зеленського на нормандському саміті помітили шпаргалку (Фото: twitter.com/dimsmirnov175)

Зеленський і Путін спілкувалися також віч-на-віч. Після короткої зустрічі близько 15-20 хвилин, до них приєдналися лідери Франції та Німеччини, а далі їх спілкування плавно переросло в нормандську вечерю пізно ввечері. Подавали холодні закуски, а сама вечеря проходила у форматі шведського столу.

Підсумкова прес-конференція почалася вже після опівночі. Гостей проводжав Макрон особисто, продовжуючи спілкування з кожним з учасників вже на порозі.

Додамо, що Зеленський після проведення саміту заявив, що ніякі "червоні лінії" не переходив. За словами Путіна, зустріч пройшла добре і він залишився задоволений переговорами: "I'm happy".

Відео: Нормандська зустріч - як пройшов саміт

Путін пояснив розбіжності із Зеленським з приводу контролю над кордоном Перші кроки: чим для України закінчилася зустріч "нормандської четвірки"
Новини України Володимир ЗеленськийСамітНормандський формат
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся