Нормальной одежды нет? Лободу разнесли за нелепый наряд

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода была раскритикована пользователями сети

Светлана Лобода опубликовала снимок в социальной сети и нарвалась на критику недоброжелателей из-за странного наряда. Соответствующее фото опубликовано в Instagram исполнительницы.

Лобода опубликовала снимки с выступления в Минске и была раскритикована пользователями за нелепый наряд.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Понимаю, есть что показать! Но не всегда же. Нормальной одежды нет у тебя что ли?

Наряды странные у тебя.

Может пора сменить стиль?

Не нравится.

Образы непонятные.

Cлишком пошло, хватит выставлять тело напоказ.

Напомним, что Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.

Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.

Мы писали, что скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети.