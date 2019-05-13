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Нормальной одежды нет? Лободу разнесли за нелепый наряд

STYLERПерсоны    13.05.2019 - 09:25
Нормальной одежды нет? Лободу разнесли за нелепый наряд
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода была раскритикована пользователями сети

Светлана Лобода опубликовала снимок в социальной сети и нарвалась на критику недоброжелателей из-за странного наряда. Соответствующее фото опубликовано в Instagram исполнительницы.

Лобода опубликовала снимки с выступления в Минске и была раскритикована пользователями за нелепый наряд.

 

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

  • Понимаю, есть что показать! Но не всегда же. Нормальной одежды нет у тебя что ли? 
  • Наряды странные у тебя.
  • Может пора сменить стиль?
  • Не нравится.
  • Образы непонятные.
  • Cлишком пошло, хватит выставлять тело напоказ.

Напомним, что Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.

Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.

Мы писали, что скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети.

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