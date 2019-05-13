Нормальной одежды нет? Лободу разнесли за нелепый наряд

Лобода была раскритикована пользователями сети
Светлана Лобода опубликовала снимок в социальной сети и нарвалась на критику недоброжелателей из-за странного наряда. Соответствующее фото опубликовано в Instagram исполнительницы.
Лобода опубликовала снимки с выступления в Минске и была раскритикована пользователями за нелепый наряд.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.
Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.
Мы писали, что скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети.