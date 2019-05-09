Мурашки по всему телу: Лобода трогательно поздравила с 9 мая

Светлана Лобода растрогала сеть исполнением
Светлана Лобода опубликовала в социальной сети трогательную видеозапись, которую посвятила Дню победы во Второй мировой войне. Соответствующий ролик звезда выложила в Instagram.
"С Большим Днем, дорогие наши старики. Благодарим Вас за мир и чистое небо", - написала Лобода.
Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении:
Ранее скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети.
Мы писали, что MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".
Также недавно Светлана Лобода стала жертвой мошенника, который "кинул" певицу на деньги.