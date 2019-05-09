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Мурашки по всему телу: Лобода трогательно поздравила с 9 мая

STYLERПерсоны    09.05.2019 - 15:09
Мурашки по всему телу: Лобода трогательно поздравила с 9 мая
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода растрогала сеть исполнением

Светлана Лобода опубликовала в социальной сети трогательную видеозапись, которую посвятила Дню победы во Второй мировой войне. Соответствующий ролик звезда выложила в Instagram.

"С Большим Днем, дорогие наши старики. Благодарим Вас за мир и чистое небо", - написала Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении:

  • Что-то меня покоробило прям от слова "старики", может лучше - ветераны? Уважительнее звучит.
  • Никто бы не хотел, чтобы к нему так обращались...
  • Только вы умеете настолько сильно и драматично исполнять подобные песни.
  • Это шедевр! Чисто, искренне и с огромной отдачей.
  • Так трогательно, слезы на глазах...
  • Спасибо за эту песню и такое исполнение!
  • Сильный вокал.

Ранее скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети.

Мы писали, что MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".

Также недавно Светлана Лобода стала жертвой мошенника, который "кинул" певицу на деньги.

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