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Нормального одягу немає? Лободу рознесли за безглуздий наряд

STYLERПерсони    13.05.2019 - 09:25
Нормального одягу немає? Лободу рознесли за безглуздий наряд
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода була розкритикована користувачами мережі

Світлана Лобода опублікувала знімок у соціальній мережі і нарвалася на критику недоброзичливців через дивне вбрання. Відповідне фото опубліковано в Instagram виконавиці.

Лобода опублікувала знімки з виступу в Мінську і була розкритикована користувачами за безглуздий наряд.

 

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

  • Розумію, є що показати! Але не завжди ж. Нормального одягу в тебе немає чи що?
  • Вбрання дивне в тебе.
  • Може пора змінити стиль?
  • Не подобається.
  • Незрозумілі образи.
  • Дуже відверто, досить виставляти тіло напоказ.

Нагадаємо, що Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо виходу з команди танцівниці Юлії Аладко.

Раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня. Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалося грубуватим. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні.

Ми писали, що скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал і нарвалася на гнівну критику мережі.

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