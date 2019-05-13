Нормального одягу немає? Лободу рознесли за безглуздий наряд

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода була розкритикована користувачами мережі

Світлана Лобода опублікувала знімок у соціальній мережі і нарвалася на критику недоброзичливців через дивне вбрання. Відповідне фото опубліковано в Instagram виконавиці.

Лобода опублікувала знімки з виступу в Мінську і була розкритикована користувачами за безглуздий наряд.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Розумію, є що показати! Але не завжди ж. Нормального одягу в тебе немає чи що?

Вбрання дивне в тебе.

Може пора змінити стиль?

Не подобається.

Незрозумілі образи.

Дуже відверто, досить виставляти тіло напоказ.

Нагадаємо, що Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо виходу з команди танцівниці Юлії Аладко.

Раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня. Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалося грубуватим. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні.

Ми писали, що скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал і нарвалася на гнівну критику мережі.