Расставание - всегда грустно: Лобода шокировала заявлением

Лобода сообщила неприятную новость
Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко. Об этом исполнительница рассказала в социальной сети Instagram на своей странице.
Светлана Лобода написала: "Наша Юленька уходит в вольное плавание. Но мы ее любим и всегда ждём... Удачи тебе, малышка! Будь здорова! Все испытания, которые нам уготованы - даются не зря, помни это".
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Подписчики тут же отреагировали на новость и принялись комментировать. Известие пользователям показалось неприятным, и они начали предполагать с чем может быть связан уход девушки:
Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.
Ранее скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети.
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