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Расставание - всегда грустно: Лобода шокировала заявлением

STYLERПерсоны    12.05.2019 - 12:31
Расставание - всегда грустно: Лобода шокировала заявлением
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода сообщила неприятную новость

Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко. Об этом исполнительница рассказала в социальной сети Instagram на своей странице.

Светлана Лобода написала: "Наша Юленька уходит в вольное плавание. Но мы ее любим и всегда ждём... Удачи тебе, малышка! Будь здорова! Все испытания, которые нам уготованы - даются не зря, помни это".

 

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики тут же отреагировали на новость и принялись комментировать. Известие пользователям показалось неприятным, и они начали предполагать с чем может быть связан уход девушки:

  • Это из-за здоровья?
  • У такой как она точно все получится.
  • Окончание одного пути - начало нового, другого. Расставание с тем, кто является частью твоей жизни, - всегда грустно.
  • Без Юли танцы не те будут.
  • Будем скучать.
  • Может она беременна?
  • Жаль, это был твой бриллиант.

Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.

Ранее скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети.

Мы писали, что MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".

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