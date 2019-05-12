Расставание - всегда грустно: Лобода шокировала заявлением

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода сообщила неприятную новость

Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко. Об этом исполнительница рассказала в социальной сети Instagram на своей странице.

Светлана Лобода написала: "Наша Юленька уходит в вольное плавание. Но мы ее любим и всегда ждём... Удачи тебе, малышка! Будь здорова! Все испытания, которые нам уготованы - даются не зря, помни это".

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики тут же отреагировали на новость и принялись комментировать. Известие пользователям показалось неприятным, и они начали предполагать с чем может быть связан уход девушки:

Это из-за здоровья?

У такой как она точно все получится.

Окончание одного пути - начало нового, другого. Расставание с тем, кто является частью твоей жизни, - всегда грустно.

Без Юли танцы не те будут.

Будем скучать.

Может она беременна?

Жаль, это был твой бриллиант.

Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.

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