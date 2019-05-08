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Лобода и ее рабы: певица шокировала отношением к персоналу

STYLERПерсоны    08.05.2019 - 08:22
Лобода и ее рабы: певица шокировала отношением к персоналу
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода опубликовала видео, как ее обувает персонал

Скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети. Соответствующую публикацию артистка разместила в Instagram.

На видео видно, как исполнительницу пытаются обуть, пока она снимает все происходящее сверху.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчикам показалось странным, что Лобода хвастается подобными событиями в соцсети. Фанаты не оценили подобной выходки исполнительницы и принялись писать гневные комментарии:

  • Почему бы самой не обуться?
  • Странный пост. Показывать пол из плитки со сколами и то, как кто-то другой застегивает вам обувь. Неприятный осадок.
  • Корона не позволяет самой все сделать. До чего людей деньги доводят.
  • Никогда не пишу негативных комментариев, даже если мне что-то не нравится. Но это как-то перебор. Что, сложно обувь самой застегнуть. Вы талантливая и успешная, но зачем из себя царицу делать.
  • Мне противно! Что сняла то? Свое превосходство? Или своё убожество?
  • У вас собственные рабы?

Напомним, что Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Оказывается, исполнительница собирается на отдых, чтобы возобновить силы. 

Ранее MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".

Также недавно Светлана Лобода стала жертвой мошенника, который "кинул" певицу на деньги.

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